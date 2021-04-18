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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول تعليق من أحمد شاكر بعد تجسيد شخصية الضابط الخائن في الاختيار 2

احمد شاكر
احمد شاكر

قال الفنان أحمد شاكر، إنه جسد الضابط الخائن الذي أوشى بزميله في الأمن الوطني محمد مبروك خلال مسلسل الاختيار 2، معبراً عن فرحته بردود الفعل الجيدة تجاه العمل.


وأكد شاكر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن المذاع على فضائية الحدث اليوم، والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، أنه ابتعد عن المشاركة في الأعمال الفنية عقب الفوضى التي أصابت كل شئ في أعقاب يناير، لافتا إلى أنه عاد  مع الطفرة الرائعة التي حدثت في الدراما المصرية.

وأشار شاكر إلى أن تجسيد شخصية الضابط الخائن صعبة جدا، مشيرا إلى أنه كان سعيدا جدا باختيار المخرج بيتر ميمي له.

وأكد شاكر، أن الشعب المصري واع وقادر على الوقوف في وجه الفوضي. 

 

 قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي إذاعة حلقة اليوم السبت ٥ رمضان من مسلسل «الاختيار ٢» بدون فواصل إعلانية.

وقال المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة، إن القرار صدر بتحديد الحلقة ٥، كونها تحتوي أحداثًا هامة مرت في تاريخ مصر، وعليه كان القرار بالتنازل عن حصيلة الفواصل الإعلانية المسبق حجزها.

ويعرض مسلسل «الاختيار ٢» على قناة ON في التاسعة والنصف مساء وهو أحد الأعمال التي تم إنتاجها في خدمة القضايا الوطنية المصرية ضمن مهمة القوة الناعمة، وقد حقق العمل في الأيام الماضية مشاهدة قوية، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم ومن بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وسيناريو هاني سرحان ومن إنتاج شركة سينرجي وإخراج بيتر ميمي.
 

الفنان أحمد شاكر أحمد شاكر الاختيار 2 مسلسلات رمضان اخبار الفن

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