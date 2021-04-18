الصين وأمريكا تعلنان أول تعاون مشترك منذ سنوات في بيان عاجل

أعلنت الولايات المتحدة والصين اليوم الأحد، التزامهما بالتعاون بشأن أزمات المناخ، على الرغم من الخافات الاقتصادية والسياسية العميقة بين بكين وواشنطن.

وقال بيان أمريكي صيني مشترك، إن الولايات المتحدة والصين ملتزمتان بالتعاون بشأن أزمات المناخ.

والتقى المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري والمبعوث الصيني الخاص لتغير المناخ شيه زينهوا في شنجهاي يومي 15 و 16 أبريل 2021 لمناقشة جوانب أزمة المناخ. وفي ختام المناقشة ، أصدر المبعوثان الخاصان البيان المشترك التالي:

تلتزم الولايات المتحدة والصين بالتعاون مع بعضهما البعض ومع الدول الأخرى لمعالجة أزمة المناخ، التي يجب معالجتها بالجدية والإلحاح اللذين تتطلبهما. وهذا يشمل تعزيز إجراءات كل منهما والتعاون في العمليات المتعددة الأطراف، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس. يتذكر كلا البلدين مساهمتهما التاريخية في تطوير واعتماد وتوقيع وبدء نفاذ اتفاق باريس من خلال قيادتهما وتعاونهما.

للمضي قدمًا، تلتزم الولايات المتحدة والصين بشدة بالعمل معًا ومع الأطراف الأخرى لتعزيز تنفيذ اتفاقية باريس. يذكر الطرفان أن هدف الاتفاقية وفقًا للمادة 2 هو الإبقاء على زيادة متوسط ​​درجة الحرارة العالمية أقل من درجتين مئويتين ومتابعة الجهود للحد من ذلك إلى 1.5 درجة مئوية. من خلال اتخاذ إجراءات مناخية محسّنة تزيد من الطموح في عشرينيات القرن الحادي والعشرين في سياق اتفاق باريس بهدف الحفاظ على حدود درجة الحرارة المذكورة أعلاه في متناول اليد والتعاون لتحديد ومعالجة التحديات والفرص ذات الصلة.

يتطلع كلا البلدين إلى قمة القادة حول المناخ التي تستضيفها الولايات المتحدة في 22 و 23 أبريل، ويشاركان هدف القمة المتمثل في رفع مستوى الطموح العالمي للمناخ بشأن التخفيف والتكيف والدعم على الطريق إلى COP 26 في جلاسكو.

ستتخذ الولايات المتحدة والصين إجراءات أخرى على المدى القصير للمساهمة بشكل أكبر في معالجة أزمة المناخ:

يعتزم كلا البلدين تطوير استراتيجيات طويلة الأجل من قبل مؤتمر الأطراف السادس والعشرين في جلاسكو بهدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية من غازات الدفيئة / حيادية الكربون.

يعتزم كلا البلدين اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعظيم الاستثمار والتمويل الدوليين لدعم الانتقال من الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري كثيف الكربون إلى الطاقة الخضراء منخفضة الكربون والمتجددة في البلدان النامية.

سيقوم كل منهما بتنفيذ التخفيض التدريجي لإنتاج واستهلاك الهيدروفلوروكربون المنعكس في تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال.

ستستمر الولايات المتحدة والصين في مناقشة الإجراءات الملموسة في عشرينيات القرن الحادي والعشرين للحد من الانبعاثات التي تهدف إلى إبقاء حدود درجة الحرارة المتوافقة مع اتفاقية باريس في متناول اليد ، في الطريق إلى الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف وما بعده، بما في ذلك:

السياسات والتدابير والتقنيات لإزالة الكربون من الصناعة والطاقة، بما في ذلك من خلال الاقتصاد الدائري وتخزين الطاقة وموثوقية الشبكة وتخزين الكربون وتخزينه والهيدروجين الأخضر. زيادة نشر الطاقة المتجددة، والزراعة الخضراء والقادرة على التكيف مع المناخ.

ويشار إلى أن العودة إلى اتفاقية باريس من جانب واشنطن جاءت في إطار تراجع إدارة الرئيس الجديد جو بايدن عن العديد من قرارات الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترامب، التي نجت جانباً الاهتمام بأزمة تغير المناخ.