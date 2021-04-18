القبض على سائق توك توك يسير على قضبان السكة الحديدية فى الشرقية
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول صورة على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) لمركبة "توك توك" تسير بجوار إحدى القطارات على قضبان السكة الحديدية .
وتبين بالفحص قيام قائد مركبة "توك توك" بالدخول من أحد المزلقانات بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية ، والسير على شريط السكة الحديدية بين القضبان داخل محطة السكة الحديد والخروج من مزلقان آخر .
عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تحديد وضبط قائد مركبة "التوك توك" المشار إليه وبحوزته مركبة "التوك توك" ، وبمواجهته لعترف بارتكابه الواقعة اختصاراً للطريق والوقت .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .