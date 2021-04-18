فتاوى تشغل الأذهان .. هبة ثواب قراءة القرآن لشخصين.. وهل كفارة جماع الزوجة في صيام الفرض كصيام التطوع؟

فتاوى تشغل الأذهان

هل يمكن هبة ثواب قراءة القرآن لشخصين؟ "الإفتاء" توضح

هل كفارة جماع الزوجة في صيام الفرض كصيام التطوع؟ علي جمعة يجيب

كيفية صلاة الشفع والوتر .. مستشار المفتي يجيب

علي جمعة: السيدة فاطمة لقبت بـ"أم اليتامى" وكانت تعالج الفقراء

هل يجوز للحامل إخراج الكفارة دون قضاء الصيام.. أمين الفتوى يجيب



نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

في البداية، قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الإنسان الذي جامع زوجته في نهار رمضان؛ يجب عليه صيام 60 يومًا، فإن لم يستطع؛ أطعم 60 مسكيًنا من أوسط ما يطعم به أهله.



وأوضح الشيخ على جمعة في فيديو بثته قناته الرسمية على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم من جامع زوجته أثناء صيام النذر؟؛ أنه لا تجب عليه فدية من جامع زوجته أثناء صيام رمضان، لكن يجب عليه قضاء اليوم الذي أفطره.

وورد إلى دار الإفتاء،سؤال يقول "هل يمكن هبة الإنسان ثواب قراءة القرآن لشخصين عن نفس القراءة؟ وقال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، إن ذلك جائز.



وأوضح شلبي، عبر فيديو بثته دار الإفتاء، على يوتيوب، كيفية إمكانية ذلك، بأن يقرأ الإنسان ما أراد أن يهبه للأشخاص الذين يريد هبتهم ثواب القراءة، ثم يدعو بـ: “اللهم أعط مثل ثواب قراءتي لفلان وفلان أو فلان وفلانة” وهكذا.



وأضاف أن الله كريم، وفضله واسع، يوصل للأم الثواب، وللأب كذلك، وللشخص القارئ أيضًا.

وأكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: « لا قول فصل في كيفية صلاة الشفع والوتر، لأنها من المسائل الخلافية بين الفقهاء، ففيها اختيار وترجيح، وليس قول فصل».

وأوضح المستشار العلمي لمفتي الجهمورية أن الاختلاف في كيفية صلاة الشفع والوتر اختلاف تنوع وليس تصادم أو تشاحن وتنازع، فكل يفعل بمذهبه، وقد تكون جميعها معتبرة.

وبين أمين الفتوى بالإفتاء أن صلاة الوتر -وهي تطلق في حقيقتها على الشفع أيضًا- فيها ثلاثة أقوال، الأول: أن تؤدى 3 ركعات منها 2 شفع - كما يطلق عليها لغةً- واسلم، ثم ركعة وتر واسلم، والثاني: أن تودي 3 ركعات كالمغرب بتشهد أوسط وأخير، والثالث: أن تؤدى 3 ركعات أيضًا، ولكن بتشهد أخير فقط، مضيفًا: « لا ننكر على من يأخد بأي من الآراء الثلاثة، ودار الإفتاء ترجح أدائها وفقًا للقول الأول ركعتين وركعة؛ لعدم التشبه بصلاة المغرب».

وأكد الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية السابق، أن السيدة فاطمة النبوية، كانت تشتهر باسم "أم اليتامى"، وسبب تسميتها بهذا الاسم هو سعيها في خدمة مجتمعها ولذا سميت بـ"أم اليتامى".

وأضاف علي جمعة، خلال لقائه، اليوم السبت، على برنامج "مصر أرض الصالحين"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، المذاع على فضائية مصر الأولى، أن حادثة كربلاء نتج عنها وفيات كثيرة، وبالتالي نتج عنها أطفال يتامى، تولت السيدة فاطمة برعاية سبعة أطفال منهم.



وتابع جمعة: كثير من الناس يقولون إن دور اليتامى مهما كانت تخرج الطفل ليس ناضجا تماما، وذلك لأنه يتعامل مع مؤسسة لها قواعدها ونظامها، ولا تعطى تلك المؤسسة الطفل الحنان الكافى للأطفال، ولذلك قاموا بإنشاء الأسرة البديلة، وهى أيضا اللى عملتها السيدة فاطمة النبوية مع الـ 7 بنات.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن السيدة فاطمة النبوية بعد ذلك تزوجت سيدنا الحسن المثنى، ابن الحسن الأكبر، واشتهر عنها أن عندها شيء من العلاج، فكانت مهتمة بعلاج الفقراء.

وقال الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الافتاء إنه لا يجوز للمرأة الحامل تعويض ما فاتها من صيام بالكفارة فقط لافتا إلى أن الحامل مثلها مثل المريض مرضا مؤقتا وسيزول وهذا النوع من الأعذار يجب عليه التعويض بالصيام وليس الكفارة.

وأضاف عويضة خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ردا على سؤال تقول السائلة : " أفطرت رمضان بسبب الحمل ، فهل يجوز لي إخراج كفارة فقط دون الصيام " ؟ . قائلا: " لا يجوز لأن الحمل والرضاعة يكونا لفترة وتنتهي تلك الفترة يستمر فترة مؤقتة ثم تضعي حملك وتنتهي فترة الرضاعة ، فمثلك مثل الرجل الذي أجرى عملية جراحية في نهار رمضان فأفطر أسبوع وشفاه الله فيجب عليه ان يقضي ما عليه بالصيام بعد انتهاء رمضان .

وتابع عويضة: أما الشخص الذي لديه مرض مزمن لا يرجى شفائه أي انه مستمر معاه لسنوات أو طوال حياته ، فهذا الشخص عليه كفارة صيام ولا يجوز له الصوم فإذا نصحه الطبيب بعدم الصيام وخالف تعليمات الطبيب فهو آثم شرعا .