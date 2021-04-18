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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طول وكثافة.. كيفية صنع زيت عشبي صحي للشعر في المنزل

تطويل الشعر
تطويل الشعر

يوصي الخبراء بزيت الشعر لمنع تساقطه وتعزيز نمو الشعر بالإضافة إلى تهدئة فروة الرأس. 

حيث تحل الأحماض الدهنية في الزيت محل الدهون المفقودة في الشعر ، ليصبح  ناعمًا ولامعًا.

هناك مجموعة متنوعة من زيوت الشعر التي يمكن للمرء استخدامها  من زيت جوز الهند إلى زيت الكركديه وزيت الخروع.

 ولكن بدلاً من شراء مجموعة من الزيوت ، يمكنك مزج بعض المكونات الصحية في زيت جوز الهند النقي لجني كل الفوائد.

وأظهرت  أخصائية التغذية المشهورة روجوتا ديويكار ، التي تواصل اقتراح حيل سهلة وصحية ، كيف يمكن للمرء أن يصنع زيتًا عشبيًا في المنزل باستخدام بعض المكونات الأساسية.

 

مكونات


20  مل من الكركديه
30 مل أوراق النيم
30 مل أوراق الكاري
5 مل البصل (صغير)
1 ملعقة صغيرة - بذور الحلبة
1 مل أوراق الصبار
15-20 مل  أزهار الياسمين
1 لتر مل  زيت جوز الهند

 

طريقة التطبيق 

* نقع بذور الحلبة في الماء لمدة نصف ساعة.
* تقطع الصبار إلى قطع صغيرة.
* طحن جميع المكونات معا.
* يضاف المزيج إلى زيت جوز الهند النقي.
* يسخن على نار منخفضة لمدة 45 دقيقة حتى يتغير اللون إلى اللون الأخضر.
* اتركه ليبرد.
* يصفى ويخزن في زجاجة زجاجية.

كما شرحت Rekha فوائد كل من المكونات تساعد الكركديه وأوراق الكاري والبصل كثيرًا في نمو الشعر (سمكه وطوله). 

تمنع أوراق النيم قشرة الرأس وكذلك القمل. 

يعطي الصبار لمعاناً ويساعد في نمو الشعرتشتهر بذور الحلبة بفوائدها بشكل عام لصحة الشعر اما زهور الياسمين تعطي رائحة للزيت ". 

أوصت باستخدام الزيت مرتين في الأسبوع.

 بعض الطرق السهلة لصنع زيت الشعر في المنزل. في وقت سابق ، شاركت Malaika Arora في كيفية صنع زيت صحي نقي عن طريق خلط زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت الخروع  لمنع تلف الشعر وتحسين النمو والحجم.

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