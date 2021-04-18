جريزمان: أتمنى بقاء ميسي في برشلونة

قال الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب برشلونة إنه يتمنى بقاء قائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي في البرسا.

وأبرزت وكالة الأنباء الإسبانية، تصريحات جريزمان عقب تتويج البرسا بلقب كأس ملك إسبانيا مساء السبت بعد التغلب على أثلتيك بلباو برباعية نظيفة.

وبسؤاله عما إذا كان هذا النهائي سيكون الأخير لميسي مع برشلونة،أجاب جريزمان،قائلا: "إن الأمر ليس في أيدينا، ليو سيقرر ولكننا نشعر بالفخر لوجوده معنا وأتمنى أن يبقى هنا".

وعن التتويج بكأس الملك علق جريزمان "الموسم طويل للغاية وبه لحظات جيدة وأخرى سيئة ويجب الاستمتاع باللعب لأن المكافأة تأتي في النهاية، نحن فخورون بعمل الفريق".

وبسؤاله عما إذا كان هذا اللقب يضمن بقاء المدير الفني الهولندي رونالد كومان قال جريزمان ضاحكا "اسألوا الرئيس".