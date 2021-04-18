لمرضى القلب.. نصائح مهمة لتغذية صحية في رمضان

يحتاج مرضى القلب إلى الاهتمام بصحتهم خلال شهر رمضان، لتفادي التعرض لبعض المشاكل والوعكات الصحية التي تؤثر عليهم بالسلب،وذلك نظرا لأن الجسم يفقد العديد من العناصر الغذائية الضرورية خلال ساعات الصيام ولابد من تعويضها.

ووجه الدكتور جمال شعبان،عميد معهد القلب السابق،بعض النصائح لمرضى القلب الصائمين .



وقال شعبان،عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:"عندما يصمم مريض القلب على الصيام، عليه إتباع النصائح التالية في وجبة الإفطار":

نصائح لمرضي القلب

-تجنب الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الملح، والمخللات.

-تجنب المقليات والأغذية عالية الدسم والدهون.

-استخدام منتجات الحليب قليلة الدسم .

-اجعل الخضروات والفاكهة جزءاً أساسياً من الوجبات الرمضانية.

-إعداد الأطباق الرمضانية باستخدام الحبوب الكاملة بدلاً من أنواع النشويات الأخرى.

-التركيز على أخذ الدهون المفيدة والأحادية غير المشبعة مثل زيت الزيتون.

-تناول البقوليات مرتين بالأسبوع على الأقل.

-تناول السمك المشوي مرتين في الأسبوع على الأقل.

-تجنب تناول اللحوم الحمراء مع التركيز على البيضاء منها.

- تناول المكسرات غير المملحة.

-تجنب الحلويات واستبدلها بالفاكهة.

- تناول الأغذية الغنية بالبوتاسيوم كالموز والمشمش بكثرة.

- شرب كمية ماء لا تقل عن 2 لتر مقسمة ما بين الافطار والسحور.

- القيام بنشاط بدني ملائم بعد الإفطار.