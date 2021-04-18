الصورة كانت أعمق بكثير .. خبير فى شئون الإرهاب يعلق على أحداث مسلسل الاختيار 2

قال منير أديب ، الخبير فى شئون الجماعات الإرهابية، إن مسلسل الاختيار مبدع، وتخطى مجرد الأداء التمثيلى لبعض الفنانين، مشيرا إلى أنه ينقل صورة حقيقة لواقع عاشه المصريون خلال السنوات القليلة فى الماضى.

وأضاف " أديب " ، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن ما يحدث فى الاختيار 2 هو دور الفن لنشر الوعى بين الناس.

وأشار خبير فى شئون الجماعات الإرهابية، إلى أنه منذ اللحظة الأولى لبث هذا العمل الفنى شعر المصريون بصدق الكاتب والمخرج والممثل ، فضلا عن الأهم وهو صدق الموضوع ، خاصة أنه يطرح أحداثا عاشها الكبير والصغير.

وأكد خبير فى شئون الجماعات الإرهابية ، أننا كنا نعيش هذه الأحداث، ولكن هناك أشياء أخرى عندما عرضها المخرج بهذه الصورة المؤلمة ، اكتشفنا أن الصورة كانت أعمق بكثير مما كنا نراه وقتها.