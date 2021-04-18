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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصورة كانت أعمق بكثير .. خبير فى شئون الإرهاب يعلق على أحداث مسلسل الاختيار 2

أحمد مكى
أحمد مكى

قال منير أديب ، الخبير فى شئون الجماعات الإرهابية، إن مسلسل الاختيار مبدع، وتخطى مجرد الأداء التمثيلى لبعض الفنانين، مشيرا إلى أنه ينقل صورة حقيقة لواقع عاشه المصريون خلال السنوات القليلة فى الماضى.

وأضاف " أديب " ، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن ما يحدث فى الاختيار 2 هو دور الفن لنشر الوعى بين الناس.

وأشار خبير فى شئون الجماعات الإرهابية،  إلى أنه منذ اللحظة الأولى لبث هذا العمل الفنى شعر المصريون بصدق الكاتب والمخرج والممثل ، فضلا عن الأهم وهو صدق الموضوع ، خاصة أنه يطرح أحداثا عاشها الكبير والصغير.

وأكد  خبير فى شئون الجماعات الإرهابية ، أننا كنا نعيش هذه الأحداث، ولكن هناك أشياء أخرى عندما عرضها المخرج بهذه الصورة المؤلمة ، اكتشفنا أن الصورة كانت أعمق بكثير مما كنا نراه وقتها.

اخبار توك شو الاختيار 2 الصورة الحقيقة

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