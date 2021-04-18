بنسبة 27 %.. ارتفاع الأرباح التشغيلية لـ الشارقة الإسلامي خلال الربع الأول من 2021

حقق مصرف الشارقة الإسلامي،ارتفاعا في أرباحه التشغيلية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 212.2 مليون درهم مقابل 167.2 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام السابق قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة بارتفاع وقدرة 26.9 في المائة.

وبلغ صافي الربح 164.2 مليون درهم عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 مقارنة بـ 153.7 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام السابق بارتفاع وقدرة 6.8 في المائة على الرغم من ارتفاع صافي مخصصات انخفاض القيمة والتي وصلت إلى مبلغ 48.0 مليون درهم مقارنة بمبلغ 13.5 مليون درهم عن العام السابق بارتفاع قدره 34.5 مليون درهم ما يعادل 254.6 في المائة .

و أظهرت الميزانية العمومية للمصرف ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 2.5 في المائة لتصل إلى 54.9 مليار درهم كما في 31 مارس 2021 مقارنة بمبلغ 53.6 مليار درهم عن العام السابق.

واستمر المصرف في تنويع محفظته التمويلية في مختلف القطاعات الإقتصادية واتباع سياسة الإئتمان الحكيمة والتي تأخذ بعين الإعتبار آثار التقلبات السوقية على عمليات المصرف حيث استقرت إجمالي تمويلات العملاء عند مبلغ 29.3 مليار درهم في المستوى نفسه نهاية العام السابق.

واستطاع المصرف جذب حجم أكبر من ودائع العملاء خلال العام حيث ارتفعت الودائع بنسبة 5.6 في المائة ليصل إجمالي الودائع لـ 35.5 مليار درهم مقارنة بمبلغ 33.6 مليار درهم بنهاية عام 2020 .

كما بلغت الأصول السائلة 12.8 مليار درهم ما يعادل 23.3 في المائة من إجمالي الأصول في نهاية مارس 2021.

وفيما يخص المصروفات العمومية والإدارية فقد بلغت 131.4 مليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ 135.0 مليون درهم عن الفترة نفسها من عام 2020 بانخفاض وقدره 2.1 مليون درهم أو ما يعادل 1.5 في المائة نتيجه السياسات المتبعة من المصرف لضبط وترشيد النفقات.

ويتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمال قوية حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية مارس 2021 7.5 مليار درهم والتي تمثل 13.6 في المائة من إجمالي موجودات المصرف وبهذا بلغ معدل كفاية رأس المال وفقاً لمقررات "بازل III " 21.51 في المائة .