رفع 6 آلاف طن قمامة وإزالة 556 حالة إشغال بمراكز الفيوم

نظمت محافظة الفيوم عدداً من الحملات المكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز اطسا وسنورس وطاميه ، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 6398 طن قمامة، وإزالة 556 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1686 كشاف إنارة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.

وقال المحاسب خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، أنه تم تنظيم 31 حملة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 2920 طن قمامة ومخلفات بناء ، وإزالة 29 حالة إشغالات متنوعة، من الشوارع الرئيسية وقرى المركز، كما تم صيانة 265 كشاف إنارة بشوارع المدينة ومداخل القرى.

وكشف، المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أن الحملات أسفرت عن رفع 2218 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 227 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن تركيب 25كشاف "ليد" وصيانة 426 كشاف إنارة بمدينة سنورس وقرى المركز.

ولفت المحاسب ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، إلي أنه تم تنظيم 23 حملة مكبرة للنظافة ورفع الاشغالات بنطاق المركز، أسفرت عن رفع 1260 طن قمامة وأتربة بشوارع وقرى المركز، كما تم إزالة 300 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن صيانة وتركيب 970 كشاف إنارة بالشوارع الرئيسية ومداخل القرى وطريق القاهرة / الفيوم بنطاق المركز، منها صيانة 950 كشاف إنارة، وتركيب 20 كشاف ليد.

أقرأ أيضا :وفاة رئيس نادى الفيوم أكبر أندية المحافظة وتشييع الجثمان من مسقط رأسه غدا

رفع مخلفات القمامة بمراكز الفيوم

رفع مخلفات القمامة بمراكز الفيوم

رفع مخلفات القمامة بمراكز الفيوم

رفع مخلفات القمامة بمراكز الفيوم

رفع مخلفات القمامة بمراكز الفيوم

رفع مخلفات القمامة بمراكز الفيوم

رفع مخلفات القمامة بمراكز الفيوم

رفع مخلفات القمامة بمراكز الفيوم