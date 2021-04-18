عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 6 آلاف طن قمامة وإزالة 556 حالة إشغال بمراكز الفيوم

حملات رفع القمامة
حملات رفع القمامة

نظمت محافظة الفيوم عدداً من الحملات المكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز اطسا وسنورس وطاميه ، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 6398 طن قمامة، وإزالة 556 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1686 كشاف إنارة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.

وقال المحاسب خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، أنه تم تنظيم 31 حملة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 2920 طن قمامة ومخلفات بناء ، وإزالة 29 حالة إشغالات متنوعة، من الشوارع الرئيسية وقرى المركز، كما تم صيانة 265 كشاف إنارة بشوارع المدينة ومداخل القرى.

وكشف، المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أن الحملات أسفرت عن رفع 2218 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 227 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن تركيب 25كشاف "ليد" وصيانة 426 كشاف إنارة بمدينة سنورس وقرى المركز.

ولفت المحاسب ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، إلي أنه تم تنظيم 23 حملة مكبرة للنظافة ورفع الاشغالات بنطاق المركز، أسفرت عن رفع 1260 طن قمامة وأتربة بشوارع وقرى المركز، كما تم إزالة 300 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن صيانة وتركيب 970 كشاف إنارة بالشوارع الرئيسية ومداخل القرى وطريق القاهرة / الفيوم بنطاق المركز، منها صيانة 950 كشاف إنارة، وتركيب 20 كشاف ليد.

 

أقرأ أيضا :وفاة رئيس نادى الفيوم أكبر أندية المحافظة وتشييع الجثمان من مسقط رأسه غدا

 

 

رفع مخلفات القمامة بمراكز الفيوم

رفع مخلفات القمامة بمراكز الفيوم
رفع مخلفات القمامة بمراكز الفيوم
رفع مخلفات القمامة بمراكز الفيوم
رفع مخلفات القمامة بمراكز الفيوم
رفع مخلفات القمامة بمراكز الفيوم
رفع مخلفات القمامة بمراكز الفيوم
رفع مخلفات القمامة بمراكز الفيوم
رفع مخلفات القمامة بمراكز الفيوم
رفع مخلفات القمامة بمراكز الفيوم
رفع مخلفات القمامة بمراكز الفيوم
رفع مخلفات القمامة بمراكز الفيوم
رفع مخلفات القمامة بمراكز الفيوم
رفع مخلفات القمامة بمراكز الفيوم
رفع مخلفات القمامة بمراكز الفيوم
رفع مخلفات القمامة بمراكز الفيوم
رفع مخلفات القمامة بمراكز الفيوم
محافظة الفيوم أعمال النظافة والتجميل مدينة سنورس مخلفات بناء مدينة طامية

ترشيحاتنا

عمليات وجراحة.. تطورات الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة بعد انقلاب سيارته

هنجيبه مش هنسيبه.. واقعة مروعة لشاب تتسبب في انفعال وزير النقل على الهواء .. فيديو

البورصة تربح 7.6 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

النني أساسيا في تشكيل آرسنال أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

شاهد... أول صور لحادث وزير الشباب والرياضة على الطريق الصحراوى

الهجرة: متابعة إجراءات نقل جثمان الكابتن إبراهيم يوسف غدا للقاهرة مع السفارة المصرية بالرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

خلي بالك.. وقف صرف معاشك فى هذه الحالات طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

بعد زيادة إصابات كورونا .. صحة البرلمان تكشف احتمالية لجوء الحكومة لقرارات جديدة الفترة المقبلة

قرار حاسم من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل انطلاقها بساعات

شاهد... أول صور لحادث وزير الشباب والرياضة على الطريق الصحراوى

الأرصاد تحذر: عاصفة ترابية ورياح على البلاد غدا.. والطقس شديد الحرارة

التحريات تكشف سبب حادث انقلاب سيارة وزير الشباب والرياضة

المحكمة الإدارية تؤيد حظر إقامة الملاهى الليلية وقاعات الأفراح بجوار المساجد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

رمضان البيه يكتب: شهر الرحمة والبركات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ