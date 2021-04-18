رفع 6 آلاف طن قمامة وإزالة 556 حالة إشغال بمراكز الفيوم

رفع 6 آلاف طن قمامة وإزالة 556 حالة إشغال بمراكز الفيوم
نظمت محافظة الفيوم عدداً من الحملات المكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز اطسا وسنورس وطاميه ، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 6398 طن قمامة، وإزالة 556 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1686 كشاف إنارة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.
وقال المحاسب خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، أنه تم تنظيم 31 حملة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 2920 طن قمامة ومخلفات بناء ، وإزالة 29 حالة إشغالات متنوعة، من الشوارع الرئيسية وقرى المركز، كما تم صيانة 265 كشاف إنارة بشوارع المدينة ومداخل القرى.
وكشف، المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أن الحملات أسفرت عن رفع 2218 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 227 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن تركيب 25كشاف "ليد" وصيانة 426 كشاف إنارة بمدينة سنورس وقرى المركز.
ولفت المحاسب ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، إلي أنه تم تنظيم 23 حملة مكبرة للنظافة ورفع الاشغالات بنطاق المركز، أسفرت عن رفع 1260 طن قمامة وأتربة بشوارع وقرى المركز، كما تم إزالة 300 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن صيانة وتركيب 970 كشاف إنارة بالشوارع الرئيسية ومداخل القرى وطريق القاهرة / الفيوم بنطاق المركز، منها صيانة 950 كشاف إنارة، وتركيب 20 كشاف ليد.
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