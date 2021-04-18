مصرع حلاق صدمته سيارة نقل بأحد شوارع الدقهلية

لقي حلاق مصرعه متاثرا باصابته بعدما صدمته سيارة نقل اثناء سيره باحد شوارع المنزلة بمحافظة الدقهلية.



كانت مديرية أمن الدقهلية، تلقت اخطارا يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة المنزلة من مستشفي المنزلة العام بوصول المدعو مصطفى محمد طه المشاعلى ٤٦ عاما، حلاق ، ومقيم بندر المنزلة مصابة بكسر بالحوض والظهر ( إدعاء حادث طريق ) وتوفي عقب وصوله.

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال شقيقه المدعو "الجرايحي محمد طه المشاعلی " ٥٠ عاما، عامل ، ومقيم بذات العنوان قرر بانه أثناء سير شقيقه بأحد شوارع بندر المنزلة إصطدمت به السيارة رقم ( د ب ط ۱۸۷۹ نقل ) قيادة "محمود .م. ع.ال " ۲۸ عاما، سائق ومقيم بندر المنزلة، مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته ، وإتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث.



وبمواجهة قائد السيارة إعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه، كما ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصابات المشار إليها ولا توجد شبهة جنائية.



و تحرر عن ذلك المحضر رقم ٦٦٤ لسنة ٢٠٢١إداري قسم المنزلة ، وجاري العرض علي النيابة العامة.