مصرع حلاق صدمته سيارة نقل بأحد شوارع الدقهلية
لقي حلاق مصرعه متاثرا باصابته بعدما صدمته سيارة نقل اثناء سيره باحد شوارع المنزلة بمحافظة الدقهلية.
كانت مديرية أمن الدقهلية، تلقت اخطارا يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة المنزلة من مستشفي المنزلة العام بوصول المدعو مصطفى محمد طه المشاعلى ٤٦ عاما، حلاق ، ومقيم بندر المنزلة مصابة بكسر بالحوض والظهر ( إدعاء حادث طريق ) وتوفي عقب وصوله.
وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال شقيقه المدعو "الجرايحي محمد طه المشاعلی " ٥٠ عاما، عامل ، ومقيم بذات العنوان قرر بانه أثناء سير شقيقه بأحد شوارع بندر المنزلة إصطدمت به السيارة رقم ( د ب ط ۱۸۷۹ نقل ) قيادة "محمود .م. ع.ال " ۲۸ عاما، سائق ومقيم بندر المنزلة، مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته ، وإتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث.
وبمواجهة قائد السيارة إعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه، كما ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصابات المشار إليها ولا توجد شبهة جنائية.
و تحرر عن ذلك المحضر رقم ٦٦٤ لسنة ٢٠٢١إداري قسم المنزلة ، وجاري العرض علي النيابة العامة.