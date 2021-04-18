طلاب علوم سوهاج في زيارة ميدانية لشركة مصر للأسمنت بقنا

نظم طلاب شابتر ممثلي جمعية التعدين والمعادن والاستكشاف بكلية العلوم جامعة سوهاج، Society for Mining, metallurgy and Exploration (SME) والتابعة لكولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، زيارة ميدانية لشركة أسمنت مصر بقنا.

وقال الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس الجامعة، إن الهدف من الزيارة هو معرفة طرق صناعة الأسمنت والإلمام بالخامات المستخدمة في صناعته، والتعرف علي أماكن تواجدها، وأيضاً معرفة الجدوى الإقتصادية من صناعة الأسمنت.

وأشار الدكتور عبدالباسط أبوضيف وكيل كلية العلوم لشئون المجتمع وتنمية البيئة والمشرف الأكاديمي للشابتر، إلى أنه شارك بالرحلة 14 طالب من أعضاء الشابتر بأقسام الجيولوجيا والكيمياء بكلية العلوم.

معاناة يومية.. أهالي جزيرة الخذندارية بسوهاج يُعانون الوصول إلى ضفة المركز.. والكوبري حلم طال انتظاره

وأضاف أن الزيارة شملت جولة ميدانية للمصنع بمراحل التصنيع وزيارة المعامل ومعمل X-Ray، وأيضا زيارة غرفة التحكم وتشوين الخام، وكذلك الإطلاع على تخزين وتحميل المنتج.

وصاحب الرحلة كل من المهندس إبراهيم يحيى المعيد بقسم الجيولوجيا، والطالب ماريو موسى توفيق رئيس الشابتر، والمهندس محمد عبد الجواد مدير إدارة المعامل ومراقبة الجودة بمصنع أسمنت قنا، والمهندس يحيى عطية المدير العام للمصنع.

IMG-20210418-WA0077