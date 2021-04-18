10 معلومات عن قبة ضريح الإمام الشافعي
افتتح ظهر اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والسفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة قبة ضريح الإمام الشافعي بعد الانتهاء من ترميمها وصيانتها.
ويرصد صدى البلد أبرز 10 معلومات حول ضريح الإمام الشافعي كالاتي :
- الانتهاء من تطويرها استمر خمس سنوات بتكلفة ٢٢ مليون جنيه
- صنف بـ أهم الأثار الإسلامية في مصر وواحدة من أشهر القباب الضريحية
- ضريح الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي أحد اللائمة الأربعة
- مبني القبة يتضمن أمثلة نادرة للزخارف الجصية والأعمال الخشبية المزخرفة
- المبنى سجلاً بصريًا لطرز الزخارف الإسلامية على مر العصور
- شيد القبة الضريحية السلطان الكامل الأيوبي عام 1211 م/608 هـ
- جدد الضريح أيضاً السلطان قانصوه الغوري
- القبة الخشبية الحالية من التجديدات التي قام بها السلطان قايتباي
- التابوت الخشبي مزخرف بحشوات هندسية منقوشة نقشاً غاية في الإتقان
- كتب على التابوت الخشبي آيات قرآنية وترجمة حياة الشافعي