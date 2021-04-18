10 معلومات عن قبة ضريح الإمام الشافعي

افتتح ظهر اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والسفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة قبة ضريح الإمام الشافعي بعد الانتهاء من ترميمها وصيانتها.

ويرصد صدى البلد أبرز 10 معلومات حول ضريح الإمام الشافعي كالاتي :