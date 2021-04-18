بلينكين: تحقيق وعد بايدن باستقبال الأعداد الهائلة للاجئين "أمر مستحيل"

قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين في تعليقات على قناة ABC اليوم الأحد، إنه سيكون “من الصعب جدًا" على إدارة الرئيس جو بايدن تحقيق هدف سابق كان من شأنه أن يرفع الحد الأقصى إلى 62500 لاجئًا في هذه السنة المالية.

وأضاف بلينكين للبرنامج “سيكون من الصعب للغاية تحقيق الرقم البالغ 62 ألف (الهدف) في هذه السنة المالية، لكننا سنعيد النظر في هذا خلال الأسابيع المقبلة”.



ويهدف التوجيه الأخير لجو بايدن إلى تعزيز معالجة طلبات اللجوء، لكنه سيحافظ على الحد الأقصى لعدد من يمكن قبولهم سنويًا في نفس المستوى الذي كان عليه في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

أثارت هذه الخطوة على الفور غضب اليساريين ، مع تذكّر الديمقراطيين بتعهداته السابقة.

وقبل شهرين، تعهد بايدن بتقديم “دفعة أولى” بهدف زيادة الحد الأقصى إلى 125000 سنويًا للسنة المالية الكاملة الأولى للإدارة الجديدة ، والتي تبدأ في أكتوبر.

وبعد أيام، أوضح أنه سيقطع منتصف الجزء المتبقي من السنة المالية 2021 ويرفع المؤشر القياسي إلى 62500.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة قد فحصت بالفعل حوالي 35000 لاجئ، الذين تقدموا بطلبات للعبور إلى الولايات المتحدة من مخيمات اللاجئين في جميع أنحاء العالم، حيث يُطلب منهم البقاء في انتظار قرار السلطات الأمريكية.

ومع ذلك، شارك مسؤول كبير في الإدارة مع هيل أن أمر بايدن كان بمثابة تحسين “مطلوب لتوفير الحماية للاجئين الضعفاء الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى البرنامج بموجب البرنامج السابق”.

تعكس هذه الإجابة منطقًا مشابهًا يعمل في سياسات الهجرة لإدارة بايدن، حيث استمرت عمليات الترحيل بلا هوادة منذ ترك ترامب منصبه في يناير، ولكن الآن بحجة حماية الصحة العامة.

وأشار المركز الوطني للعدالة للمهاجرين إلى أن عمليات الترحيل آخذة في الارتفاع بالفعل في عهد بايدن ، مما أثار ردود فعل سلبية من عدد غير قليل من الديمقراطيين.

ومن بينهم النائبة إلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا) ، وهي لاجئة صومالية وصلت إلى الولايات المتحدة وهي طفلة في عام 1995.

وكتبت رسالة غاضبة إلى بايدن يوم الجمعة غاضبة من أن سياسة اللاجئين في البلاد "لا تزال غير مقبولة وتمييزية"، مما يعني مقارنة مع ترامب ، الذي أشار إلى تدفقات الهجرة غير المنضبطة على أنها "تهديد وطني" حقيقي.

وقالت عمر في تغريدة يوم الجمعة مرفقة بالرسالة: "بصفتي لاجئة، أعلم أن العثور على منزل هو مسألة حياة أو موت للأطفال حول العالم" ووصفته بأنه "مخجل" أن بايدن" ينكث بوعده الرئيسي بالترحيب باللاجئين" بعد النواب جان شاكوسكي (ديمقراطي عن إلينوي) ، براميلا جايبال (ديمقراطية من واشنطن) ، وقد طالبت هي نفسها مؤخرًا برفع الحد الأقصى، ووقع على الرسالة 40 نائبا ديمقراطيا آخر.