كفارة سيدة أجبرها زوجها على الجماع في نهار رمضان.. الإفتاء توضح

كفارة جماع الزوجة في نهار رمضان

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما كفارة سيدة أجبرها زوجها على الجماع في نهار رمضان؟”.

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: على مذهب الشافعية ليس على المرأة إلا قضاء هذا اليوم فقط.

كفارة الجماع فى نهار رمضان

وأضاف أمين الفتوى أما بالنسبة للزوج إذا أفطر بالجماع بمعنى كان صائما وأفطر على الجماع فعليه الكفارة العظمى وهى صيام 60 يوما متتابعين مع قضاء هذا اليوم.



وأوضح أما لو كان مريضا وأفطر بسبب المرض أو أفطر على الطعام فليس عليه إلا القضاء، وهذا ليس معناه أن جرمه صغير بل جرمه كبير لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال "من أفطر يوما فى رمضان لم يكفه صيام الدهر ولو صامه" والمعنى لو صام السنة كلها لا تكفى.



وأكد أن الشرع جاء بأن الزوج مكلف بالكفارة العظمى فى حالة الإفطار على الجماع، ويكلف بالقضاء فقط فى حالة الإفطار على الطعام، وذلك تفرقة بين شهوة الطعام وبين شهوة الجماع.



وذكر أن فى كل الحالات يجب التوبة والإنابة والندم والاستغفار والعودة إلى الله سبحانه وتعالى والعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب مرة أخرى.