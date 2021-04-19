برقيتان من رئيس مجلس الوزراء البحريني للسيسي والحكومة

بعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بضحايا حادث القطار الذي وقع اليوم بمحافظة القليوبية.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء البحريني، في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته وشعب مصر وأسر الضحايا، داعيًا الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمّن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة.