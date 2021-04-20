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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احترس .. ثغرة فى هواتف آيفون تتجسس على مكالمات من حولك.. صور

ايفون
ايفون

نشرت إحدى مستخدمات تطبيق TikTok حيلة مرعبة، تمكن من الاستماع إلى محادثات الأشخاص في غرفة مجاورة على هواتفهم في أمر مشابه لعمل اللاسلكي.
وكشفت نجمة وسائل التواصل الاجتماعي «إيما كايتلين لويس» عن حيلة في هواتف iPhone تسمح لك بالاستماع إلى المحادثات من غرف أخرى.

وشدد فى بداية الفيديو على أنها "لا تشجع" المتابعين بأي شكل من الأشكال على تجربة ذلك، لكن الحيلة تستخدم في "أغراض إعلامية وترفيهية فقط".

ووضعت إيما سماعات Airpods الخاصة بها وذهبت إلى إعدادات آيفون iPhone، وفتحت "Control Center" ثم اختارت "Hearing".

فعندما تقوم بالتمرير لأسفل الصفحة، فأنت بحاجة إلى تمكين خيار "السمع" الذي تقول إيما بأنه يسمح لك بالاستماع إلى المحادثات التي تحدث بالقرب من هاتفك.

قبل ترك هاتفك بشكل استراتيجي في مكان ما، تقول إيما أنك بحاجة إلى التمرير سريعًا لأعلى على شاشتك من أجل الوصول إلى لوحة الخيارات والتأكد من تحديد "الاستماع المباشر" الذي سيكون أسفل أيقونة السمع.

وأوضحت: "هذا يعني أنه يمكنك الاستماع إلى ما يقال في غرفة أخرى"، وحقق المقطع ما يقرب من 360 ألف مشاهدة على TikTok ولم يصدق الناس أنهم لم يعرفوا كيف يفعلون ذلك من قبل.

وعلق أحد المتابعين: "أريد أن أفعل هذا لكنني خائف من أن أشعر بالأذى"، وأضاف آخر: "أنا حاليًا أعزب سأحتفظ بهذا للعلاقات المستقبلية".

هاتف

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iPhone هواتف آيفون فيديو تجسس التواصل تواصل الاجتماعي تقنية اخبار أخبار الترفيه

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