رامز جلال يشارك متابعيه بصورة له ويعلق: رامز في الفضاء... وحسين الشحات يرد عليه

نشر الفنان رامز جلال صورة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وعلق رامز جلال قائلا “ رامز في الفضاء ”.

ورد عليه حسين الشحات لاعب النادى الاهلى ، معلقا بـ ايموشن ضاحك و قلب".

ووقعت ضحية رامز جلال الليلة، فى برنامجه " رامز عقله طار" الفنانة الشابة دينا الشربيني.



وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.