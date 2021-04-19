هاشتاج الاختيار فضح الإخوان يشعل تويتر .. شاهد

دشن عدد كبير من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” هاشتاج “ الاختيار فضح الاخوان ” بعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل الاختيار 2 .

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :

تحيا مصر 🇪🇬يحيا السيسى #الاختيار_فضح_الاخوان — Noha Elsayd (@elsayd_noha) April 19, 2021

#الاختيار_فضح_الاخوان

يا رب افضحهم كمان وكمان واللي زيهم — Mohamed Habashi (@Habashi123) April 18, 2021

لعنة الله على جماعة الإخوان الإرهابية خونة الأوطان و سرطان الشعوب #الاختيار_فضح_الاخوان — أسماء حسن (@semsem1406) April 18, 2021

الاختيار كشف حقيقه الجماعه الارهابيه#الاختيار_فضح_الاخوان — yousef ayyad (@ayyadyousef) April 18, 2021

#الاختيار_فضح_الاخوان هما اصلا مفضوحين من زمان بس المسلسل اكد على فضايحهم اكتر ✌🏻👏🏻 — karem Alaa Eldin🇪🇬تحيا مصر🇪🇬 (@karemAlaaEldin) April 18, 2021

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.