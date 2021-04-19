فاوتشي يحذر من خطر بسبب الحاصلين على لقاح كورونا بأمريكا

حذر أنتوني فاوتشي، كبير أطباء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، من أن الأمريكيين الذين تم تطعيمهم قد يظلون معرضون لحمل فيروس كورونا، وينقلوه إلى الآخرين "عن غير قصد".

ولذلك دعا إلى ضرورة استخدام القناع حتى يتلقى المزيد من الأمريكيين اللقاح، أو ينخفض ​​مستوى الإصابات بالفيروس بشكل كبير في الولايات المتحدة.

وأوضح فاوتشي في لقاء له مع فضائية "ان بي سي" الأمريكية أن تلقي اللقاح يقلل من خطر إصابة الشخص بالعدوى، لكنه لا يقضي عليها، مضيفًا أن الأمريكيين الذين تم تطعيمهم قد يعانون من الإصابة بالفيروس بدون أعراض.

وأضاف أن بعض الأشخاص الحاصلين على اللقاح قد يكون حامل للفيروس بدون أعراض ويتعامل مع غيره، فيصيبوا بدون أي قصد، لذلك يجب ارتداء الكمامات.

وتابع: "عندما يتم تطعيمك فمن الواضح أنك تقلل بشكل كبير من خطر إصابتك بالفيروس، هذا أحد الأشياء التي يجب أن نتأكد من أن الجميع يفهمها. أنت تقللها بشكل كبير".