بسبب كورونا.. غلق الطرق السريعة في كينيا واحتجاز آلاف السيارات

تعرض الآلاف في كينيا لموقف مروع، أمس، حيث ظل الآلاف من سائقي السيارات والركاب عالقين في حركة المرور لساعات بعد أن أغلقت الشرطة الطرق الرئيسية في العاصمة الكينية نيروبي ، لفرض حظر تجول بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ضمن خطتها لمكافحة العدوى.



ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أظهرت مقاطع فيديو وصور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات إسعاف تكافح من أجل الفرار من هذا الزحام المروري، والذي أدى إلى انتقاد كثير من الناس السلطات الكينية لفرضها هذا الإجراء.

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وكان قد فرض الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، في الشهر الماضي، حظر تجول من الساعة 20:00 إلى الساعة 04:00 للتعامل مع تفشي موجة كوفيد-19 الثالثة، كما أمر بإغلاق الحانات والمدارس وتقييد الحركة في 5 مقاطعات من بينها نيروبي.

وقال كينياتا: "في حين أن الإجراءات السابقة سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد ، فإن هذه الإجراءات مؤقتة ... وتكلفة عدم التصرف الآن ستكون أكبر بكثير"، فيما أضحت نقابة الأطباء في ذلك الوقت إنه لم تكن هناك أسرة مجانية للعناية المركزة بسبب زيادة مرضى كوفيد-19 في المستشفيات.

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وكانت قد أكدت كييا تسجيل أكثر من 151 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وما يزيد عن 2400 حالة وفاة، مما اضطر المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى إصدار قرار بحظر السفر إلى كينيا بسبب تفشي كوفيد-19.



أعرب الكينيون عن استيائهم من هذا الغلق المفاجئ عبر الإنترنت، وقال أحدهم عبر موقع التغريدات تويتر: "تنفيذ إجراءات الحفاظ على الصحة العامة ضروري ولكن لا يجب أن يتم ذلك بتعذيب الآخرين"، فيما أطلق السائقون العالقون على الطريق أصوات مرتفعة باستخدام أبواق السيارات مع صياح مستمر من أجل إنقاذهم، وبعضهم اضطر إلى إكمال رحلته سيرا على الأقدام وترك السيارة عالقة.