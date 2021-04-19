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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد ارتفاع إصابات كورونا.. دلهي تفرض إغلاقا صحيا لمدة أسبوع

كورونا في الهند
كورونا في الهند

أعلن رئيس وزراء العاصمة الهندية نيودلهي، أرفيند كيجريوال، اليوم الاثنين، فرض إغلاق صحي لمدة أسبوع اعتبارًا من الليلة، بعد ارتفاع إصابات فيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، أكد كيجريوال أن العاصمة الهندية ستفرض إغلاقًا لمدة أسبوع، حيث تكافح المدينة لاحتواء زيادة هائلة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف: "إذا لم نفرض الإغلاق الآن، فسيكون هناك كارثة أكبر".

وسجلت الهند 273 ألفا و810 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 15 مليونا و61 ألفا و919 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية اليوم الاثنين- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها ألفًا و619 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 178 ألفا و769 شخصا.

وأفادت الوزارة بأن 144 ألفا و178 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 12 مليونا و953 ألفا و821 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى مليون و929 ألفا و329 شخصا.

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