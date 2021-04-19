عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هتك عرضهن..

نص أقول مدربة البالية أمام النيابة: الطبيب مايكل فهمي خطفني وهتك عرضي

الطبيب مايكل فهمي
الطبيب مايكل فهمي

كشفت مارينا . ن مدربة فنون بالية في التحقيقات من خلال شهادتها تفاصيل  خطفها، أن الطبيب الشهير مايكل فهمي ميخائيل استغل صغر سنها وهتك عرضها .

و قالت مارينا ، بأنها تعرفت على المتهم وهاتفته على رقم المدون بمؤلفه (ثانوية عامة في يد المسيح) واستدرجها من موطنها إلى عين منزوية وأجلسها في كتفه واحتضنها وقبلها وكشف عن أجزاء من جسدها بحجة توقيع الكشف الطبي عليها وأعقب ذلك باستدراجها لمسكن وحسر عنها بنطالها وملابسها الداخلية ومقبلا إياها وكرر معها ذات الأفعال الجلسة التالية وتطاول إلى ملامسة مواطن عفتها فسردت ما ارتكبه المتهم بحقها للشاهد الثامن بوصفه أب اعترافها الكنسي.

وامررت النيابة العامة ، بإحالة الطبيب "مايكل فهمي" وزوجته إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما عما نُسب إلى الأول من خطف ستة فتيات -أطفال- بطريق التحيُّل؛ باستغلال صغر عمرهن واستدراجهن إلى مسكنه وعيادة خاصة له، وهتكه عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاصٍ تمكن من خلاله من إتمام جريمته، وقد اشتركت زوجته معه بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم مما أسندت إليه بتواجدها معه خلال لقائه ببعض المجني عليهن وذويهن لبث الطمأنينة في نفوسهم تجاه المتهم وأساليب علاجه، فمكنته بذلك من الانفراد بهن وارتكاب جرائمه. 

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهم وزوجته من شهادة اثني عشر شاهدًا، وما أقر به المتهم بالتحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينة مسكن المتهم من تطابق أوصافه مع ما أدلت به المجني عليهن وأحد الشهود بالتحقيقات، وما عثرت عليه النيابة العامة خلال تفتيش المسكن من رسائل مكتوبة من المجني عليهن، وأقراص مدمجة تحوي مقاطع جنسية من الجرائم التي ارتكبها المتهم، وكذا ما ثبت من فحص حاسوب المتهميْن وهاتفيهما وما فيهم من محادثات وتسجيلات صوتية ومرئية وصور، وما ثبت من إفادة دار الكتب والوثائق القومية من تأليف المتهم كُتيب تضمن صفات ادعى بها أمام المجني عليهن على خلاف الحقيقة، وما ثبت من إفادة نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحُر من عدم تسجيل المتهم بأي درجة علمية أو منشأة طبية خاصة،  وعدم الاستدلال على عيادة مصرح له بها.


 

اخبار الحوادث اخبار عاجلة مدربة الباليه مواطن عفتها هتك عرض مايكل فهمي

موضوعات متعلقة

النيابة العامة تأمر بإحالة الطبيب "مايكل فهمي" وزوجته إلى محكمة الجنايات

ترشيحاتنا

سيدة تحذر الأمهات من عادة خطيرة أثناء التسوق .. ما الذى حدث ؟

طارق شوقي للنواب: نظام جديد فى التعليم بدون تنسيق ولا ثانوية عامة

اقتصاد الإمارات..سيولة أسواق المال ترتفع إلى 3.3 مليار درهم خلال جلستين

قوافل أبواب الخير تصل القاهرة.. صندوق تحيا مصر يوفر 144 طن مواد غذائية و15 طن دواجن للأسر المستحقة بالمحافظة

مايكل فهمي هتك عرض طالبة أكتوبر بمساعدة زوجته بحجة العلاج النفسي

طرح البرومو الرسمي لفيلم فاست اند فيورس FAST & FURIOUS 9 .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

طارق شوقي : الثانوية العامة علقة لكل وزير تعليم .. وأواجه الغش وقلبي "واكلني" على الطلاب

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

ارتفاع في درجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 41 .. فيديو

الداخلية تعلن عن أسماء الإرهابيين المتورطين فى حادث مقتل المواطن نبيل حبشي.. فيديو

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

حقيقة وفاة يوسف القرضاوي بعد إصابته بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

معتز الخصوصى يكتب: مصر الاختيار

ثويبة صابر تكتب: حاصد الأرواح يسكن القطار

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

اﻟﻤﺰﻳﺪ