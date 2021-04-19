مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية فوق بحر بارنتس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، أن مقاتلة روسية من طراز "ميج-31" اعترضت طائرتي دوريات أمريكية ونرويجية فوق بحر بارنتس.

وفي الأسبوع الماضي، تصدت طائرة روسية من طراز "ميج-31" تصدت لطائرة التجسس الأمريكية RC-135 حين اقتربت الأخيرة من شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

وكانت النتيجة أن طائرة التجسس الأمريكية سارعت إلى الابتعاد عن حدود روسيا، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه "لا يسمح بانتهاك حدود البلاد"، موضحة أنه تم تنفيذ مهمة المقاتلة الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.