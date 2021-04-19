عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية فوق بحر بارنتس

مقاتلة روسية تعترض
مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية فوق بحر بارنتس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، أن مقاتلة روسية من طراز "ميج-31" اعترضت طائرتي دوريات أمريكية ونرويجية فوق بحر بارنتس.

وفي الأسبوع الماضي، تصدت طائرة روسية من طراز  "ميج-31" تصدت لطائرة التجسس الأمريكية RC-135  حين اقتربت الأخيرة من شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

وكانت النتيجة أن طائرة التجسس الأمريكية سارعت إلى الابتعاد عن حدود روسيا، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه "لا يسمح بانتهاك حدود البلاد"، موضحة أنه تم تنفيذ مهمة المقاتلة الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

مقاتلة روسية اخبار العالم روسيا طائرة امريكية الدفاع الروسية

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. إطلاق أول طائرة على المريخ والتحكم بها من الأرض

روسيا تنتج طائرة مُسيرة جديدة

ترشيحاتنا

حجازي موقفه غامض.. شوبير يكشف كواليس منح محمد صلاح شارة كابتن منتخب مصر

سنة واحدة أم 3 سنوات.. مصير مجهول ينتظر طلاب الثانوية بالقانون الجديد

مرسيدس EQG تنافس جمس همر الكهربائية .. صور

رسميا.. يويفا يعلن تعديل نظام دوري أبطال أوروبا

17 مليون يورو .. مورينيو يضع توتنهام فى ورطة

بشرى للعاطلين عن العمل.. تعويض بطالة 40% من أجر الاشتراك الأخير فى التأمينات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

شد وجذب بين النواب ووزير التعليم.. ورئيس الشيوخ يتدخل لإنهاء الأزمة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة على البلاد وفرص لسقوط أمطار غدا

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

السيسي يوجه بإدراج حضانات الأطفال ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة

السيسي يوجه مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال والشباب بلا مأوى ببناء شخصية قادرة على مواجهة الحياة

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

معتز الخصوصى يكتب: مصر الاختيار

ثويبة صابر تكتب: حاصد الأرواح يسكن القطار

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

اﻟﻤﺰﻳﺪ