مع ارتفاع درجات الحرارة والصيام .. إرشادات هامة حول شرب المياه لطلاب الجامعات

يخرج الطلاب يوميا للجامعة وسط ارتفاع درجات الحرارة والصيام ، الأمر الذي يجعل شرب الماء أمر هام وضروري بعد الإفطار وحتى السحور، لذا وجه الدكتور احمد حسين رئيس شعبة بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمعهد القومي للبحوث إرشادات للجميع حول اهمية شرب المياه مع ارتفاع درجات الحرارة وعدد اللترات التي يحتاجها الجسم.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد محمد سعيد حسين، رئيس شعبة بحوث الصناعات الغذائية والتغذية أنه من العادات الغذائية الهامة في رمضان شرب كميات كافية من الماء ، حيث يعد الماء أفضل خيار مقارنه بالمشروبات الأخرى فشرب الماء بين الإفطار والسحور يقلل من خطر الإصابة بالجفاف خلال الصيام وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.



وأضاف حسين، أنه يجب شرب 2-3 لتر ( 8-12) كوب من السوائل يومياً من بعد الإفطار إلى وقت السحور ويفضل الماء في أغلب الأحيان، والتي وتشمل السوائل العصائر الطبيعية والحليب واللبن والحساء وغيرها، كما يجب الحرص على التقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية لما لها من تأثير في زيادة إدرار البول وفقدان السوائل من الجسم.