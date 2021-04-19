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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان : ورش عمل افتراضية لدعم البحث العلمي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم  وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان العديد من  ورش العمل الافتراضية بنظام الأون لاين عبر تطبيق زووم، بهدف دعم منظومة البحث العلمى، بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى لجامعة حلوان.


يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص، مدير وحدة دعم البحث العلمى ومستشار البحث العلمي لقطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان


وصرحت  الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا و البحوث إلى أن هذه الدورات تاتى من حرص جامعة حلوان الدائم على دعم البحث العلمي، وتشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية، لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية، ووصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي.

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شارك طلاب كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بالفرق الثانية والثالثة والرابعة بقسم طباعه المنسوجات والصباغه والتجهيز في مسابقة تصميم طباعة المنسوجات ITEX، والتي تهدف لتعزيز الابتكار في الطباعة الرقمية على المنسوجات والإبداع بين صغار المصممين في إنشاء أنماط مبتكرة مميزة للنسيج المصري.


ونجح ٩ طلاب من أبناء قسم طباعة المنسوجات والصباغه بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان في الفوز بالجوائز الاولي بالمسابقة وهم:
كريم اشرف، ناردين يوسف، مصطفى اشرف، مريم أديب، مصطفى محمود، منه جلال، ميار شفيق، ليلي مصطفي، مريم وليد.

البحث العلمي جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان الدراسات العليا الإبداع والابتكار نائب رئيس جامعة حلوان

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