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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الملياردير إيلون ماسك يكسب 13 مليار دولار في أسبوع واحد

ايلون ماسك
ايلون ماسك

ذكرت مجلة فوربس الأمريكية أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس اكس، إيلون ماسك، جنى أرباحا بقيمة 13 مليار دولار في أسبوع واحد فقط، بعد أن استفاد مع كثيرين من ارتفاع أسواق الأسهم خلال الأسبوع الماضي.

 

وأغلق مؤشر S&P 500، الذي يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية، عند أعلى مستوى قياسي يوم الجمعة الماضي، وهو الأسبوع الرابع على التوالي الذي يفعل فيه ذلك، ونتيجة لهذا، ارتفعت قيمة تسلا بنسبة 9.3 في المائة.

 

وشهد سهم الشركة تقلبات في الشهور الأخيرة، حيث ارتفع لأول مرة في يناير ، مما مكن أيلون ماسك من إزاحة جيف بيزوس عن موقعه كأغنى رجل في العالم ، ثم تراجع في مارس.

 

وفي وقت كتابة التقرير، بلغ صافي ثروة ماسك 174.4 مليار دولار.

 

ويقول الخبراء إن شركة تسلا، وهي شركة رائدة بالفعل في مجال السيارات الكهربائية، قد توسع علامتها التجارية باستخدام الطاقة الشمسية.

 

وعانى ماسك والمليارديرات الآخرين في البداية من خسائر فادحة في بداية جائحة فيروس كورونا.

 

ومع ذلك، انتعشت أسواق الأسهم في وقت لاحق مما سمح لأصحاب المليارات بتعويض خسائرهم وحتى رؤية ثرواتهم تنمو.

 

ووفقًا لتقرير أجرته منظمة أوكسفام، زادت ثروة أثرياء العالم بنسبة 3.9 في المائة خلال الوباء.

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