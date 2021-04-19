طارق عبد العزيز: "فارس بلا جواز" يعتمد على كوميديا الموقف

كشف الفنان طارق عبد العزيز، ردود الفعل التى تلقاها على دوره فى مسلسل فارس بلا جواز الذى يعرض على قناة صدى البلد.

وقال طارق فى تصريح لـ “صدى البلد” : سعيد بالنجاح الذى حققه مسلسل “فارس بلا جواز” خاصة أن العمل يغرد خارج السرب ويقدم كوميديا الموقف من خلال عدد من الشخصيات داخل العمل وعلى رأسهم شخصية فارس الذى يقدمها مصطفى قمر.

وأضاف طارق عبد العزيز : شخصية المحامى التي أقدمها فى العمل جديدة ومختلفة بالنسبة لى ويحاول أن يزوج مصطفى قمر حتى يحصل على حقه من الميراث الذى يفوز به فارس.

ملخص الحلقة السادسة

وكان شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة السادسة تطورا جديدا فى الأحداث، وقامت الفنانة هنا شيحة التى تقدم دور خطيبة فارس “مصطفى قمر” بإبلاغ الشرطة عن خطيبها.

كما شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة السادسة فشل زواج فارس بسبب أن خطيبته هنا شيحة تسببت فى حبسه كما أنها مصابة بداء الوسواس.