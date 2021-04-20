لقائدي السيارات في رمضان .. أهم 5 نصائح للهروب من موجات الحرارة العالية

مع دخول فصل الصيف نتعرض لعدد من موجات الطقس العنيفة، مصحوبة بارتفاع كبير في درجات الحرارة، و يمكن التغلب على هذه الموجات بالتواجد داخل المنزل لحين انتهاء توقيت الذروة و ساعات تعامد أشعة الشمس القوية، مع تفعيل مكيف الهواء للتخفيف من أعباء هذه الأجواء، ولكن الأمر يختلف كثيرًا لقائدي السيارات و خاصة أثناء الصيام في هذا الشهر الكريم.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أهم 5 نصائح للهروب من موجات الحرارة العالية.

– اختيار أماكن الاصطفاف

تشكل هذه النقطة أهمية كبيرة لتجنب مشكلات ارتفاع درجات حرارة السيارة، فيجب أن تتم عملية الاصطفاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، و من الأفضل أن تكون داخل أحد الجراجات، أو من الممكن أن تتم أيضًا أسفل إحدى الأشجار، للتخفيف من حدة ارتفاع درجات الحرارة.

– العازل الحراري

استطاعت التكنولوجيا الحديثة أن توفر العديد من العناصر الخاصة بحجب أشعة الشمس والتي تتمثل في لاصق العزل الحراري، و هو عبارة عن لاصق شفاف اللون يتم وضعه بطريقة احترافية على زجاج السيارة والأبواب، لتجنب وصول اشعة الشمس الضارة، و التي تؤثر بشدة على الحالة العامة من إطلالة المقصورة الداخلية.

–حماية الزجاج

من الممكن أن نقوم باقتناء "شماسة" الزجاج، و التي تعمل أيضًا على حجب أشعة الشمس، و يمكن تركيبها و طيها بسهولة تامة، لتفادي مشكلات ارتفاع درجات الحرارة.

– زجاجات المياه

تأكد من وجود زجاجات مياه ممتلئة داخل السيارة، فربما تحتاجها إذا ارتفعت درجات حرارة السيارة بسبب نقص مستوى المياه داخل منظومة التبريد.

–تكييف السيارة

يجب أن نهتم بالحالة العامة الخاصة بمكيف السيارة و التي تشمل حالة "الكباس" و "الفريون" مع تنظيف فلتر التكييف و الهوايات الداخلية جيدًا، و ذلك للحصول على هواء مثالي و نقي.