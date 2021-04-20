عاجل
عامل دور حلو أوي.. محمد ممدوح يشيد بـ محمد ثروت في مسلسل " بين السما والأرض " التضامن تدرس مقترحا يسمح للمرأة ذات الإعاقة المتزوجة بالجمع بين معاشين.. محروس: يسهم في دمجها في المجتمع.. والهواري: يضمن المساواة.. وإسحق: تمكينها اقتصاديا يعظم الاستفادة من طاقتها لما تظبط المنبه عشان السحور .. أحمد جمال يداعب جمهوره | شاهد أمن الاسماعيلإة يكثف جهوده لضبط أب متهم بقتل طفله بإحدى القرى رئيس البيت الأبيض لـ كرة القدم .. من هو فلورنتينو بيريز صاحب ثورة التغيير الأوروبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لقائدي السيارات في رمضان .. أهم 5 نصائح للهروب من موجات الحرارة العالية

لقائدي السيارات في
لقائدي السيارات في رمضان .. أهم 5 نصائح للهروب من موجات الحر

مع دخول فصل الصيف نتعرض لعدد من موجات الطقس العنيفة، مصحوبة بارتفاع كبير في درجات الحرارة، و يمكن التغلب على هذه الموجات بالتواجد داخل المنزل لحين انتهاء توقيت الذروة و ساعات تعامد أشعة الشمس القوية، مع تفعيل مكيف الهواء للتخفيف من أعباء هذه الأجواء، ولكن الأمر يختلف كثيرًا لقائدي السيارات و خاصة أثناء الصيام في هذا الشهر الكريم.

 

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد"  أهم 5 نصائح للهروب من موجات الحرارة العالية.

 – اختيار أماكن الاصطفاف 

 

تشكل هذه النقطة أهمية كبيرة لتجنب مشكلات ارتفاع درجات حرارة السيارة، فيجب أن تتم عملية الاصطفاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، و من الأفضل أن تكون داخل أحد الجراجات، أو من الممكن أن تتم أيضًا أسفل إحدى الأشجار، للتخفيف من حدة ارتفاع درجات الحرارة.

 

 – العازل الحراري 

 

استطاعت التكنولوجيا الحديثة أن توفر العديد من العناصر الخاصة بحجب أشعة الشمس والتي تتمثل في لاصق العزل الحراري، و هو عبارة عن لاصق شفاف اللون يتم وضعه بطريقة احترافية على زجاج السيارة والأبواب، لتجنب وصول اشعة الشمس الضارة، و التي تؤثر بشدة على الحالة العامة من إطلالة المقصورة الداخلية.

 

 –حماية الزجاج 

 

من الممكن أن نقوم باقتناء "شماسة" الزجاج، و التي تعمل أيضًا على حجب أشعة الشمس، و يمكن تركيبها و طيها بسهولة تامة، لتفادي مشكلات ارتفاع درجات الحرارة.

 

 – زجاجات المياه

 

تأكد من وجود زجاجات مياه ممتلئة داخل السيارة، فربما تحتاجها إذا ارتفعت درجات حرارة السيارة بسبب نقص مستوى المياه داخل منظومة التبريد.

 

 –تكييف السيارة 

يجب أن نهتم بالحالة العامة الخاصة بمكيف السيارة و التي تشمل حالة "الكباس" و "الفريون" مع تنظيف فلتر التكييف و الهوايات الداخلية جيدًا، و ذلك للحصول على هواء مثالي و نقي.

رمضان حماية طريق السيارات فصل الصيف قائدي السيارات درجات الحرارة اشعة الشمس المياة مكيف الهواء نصائح فلتر التكييف الشمس موقع صدى البلد الصيام التكنولوجيا صدى البلد

ترشيحاتنا

خطط له منذ 5 سنوات.. انتحار راهب بوذي لسبب غريب.. تفاصيل

القبض على المشتبه بهما في حادثي إطلاق نار أسقطا 6 قتلى بأمريكا

الصين تسجل إصابة محلية جديدة بكورونا

حكم كثرة النوم في نهار رمضان وهل تؤثر على الصوم.. الأزهر يرد.. فيديو

الزمالك يعلن مكافأة إجادة لأبطال اليد

رئيس البيت الأبيض لـ كرة القدم .. من هو فلورنتينو بيريز صاحب ثورة التغيير الأوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل إزالة الشعر الزائد عن الجسم أو الوجه يبطل الصيام؟

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

الحاجة هنية صاحبة صينية إفطار قطار طوخ: "عايزة الأجر من ربنا"

سعر الذهب في مصر اليوم 20-4-2021

شد وجذب بين النواب ووزير التعليم.. ورئيس الشيوخ يتدخل لإنهاء الأزمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مرفت القباني تكتب: الطاقة والكرما بين الوعي والوهم

أحمد شيخو يكتب: السلام والاستقرار بين القوى السلطوية والدولتية والمجتمعية

د. هبة جمال الدين تكتب: فلتنعموا بصحبة الشيطان

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الإصطناعى بين الواقع.. ولغز المستقبل

عثمان المقدم يكتب: قارئة الفنجان

فاطمة يوسف تكتب: 5 أفكار محفزة لصيام الأطفال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

اﻟﻤﺰﻳﺪ