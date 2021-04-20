العميد يقترب من التجديد لـ الاتحاد السكندري

اقترب حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري من التجديد لزعيم الثغر خلال الفترة المقبلة .

وعلم صدي البلد ان حسام حسن رحب بالتجديد مع نادي الاتحاد السكندري خلال جلسته مع محمد مصيلحي رئيس النادي .

وطالب حسام حسن من رئيس نادي الاتحاد السكندري بتحقيق الأهداف المطلوبة داخل صفوف الفريق وتوفير كافة المتطلبات .

ورحب محمد مصيلحي بتوفير كافة متطلبات الجهاز الفني خصوصا في ظل تحقيق النتائج الإيجابية مع الفريق.

وفي سياق آخر استقر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن عدم خوض أي وديات قبل مواجهة بيراميدز يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

جاء ذلك تجنبا لمنعا إرهاق اللاعبين قبل مواجهة بيراميدز حفاظا على اللياقة البدنية للاعبين.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريبات شاقة على ملعب النادي استعدادا لمواجهة نادي بيراميدز يوم 24 أبريل الجاري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وحرص حسام حسن المدير الفني للفريق على تصحيح مسار اللاعبين وخوض تقسيمات خلال التدريبات من أجل تخطي بيراميدز.

وينافس الاتحاد السكندري على مقعد المربع الذهبي هذا الموسم للعودة من خلاله للمشاركات الإفريقية .

ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز الثالث برصيد 28 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري.

