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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

3 أشهر قابلة للتجديد.. تعرف على المزايا التي منحها القانون للشركات المتضررة من فيروس كورونا

صورة تعبيرية_ اشتراكات
صورة تعبيرية_ اشتراكات التأمينات الإجتماعية

قانون القواعد المالية، أحد أبرز القوانين التى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد وذلك بعد أن أقره البرلمان السابق. 

 

 

و سمح القانون الصادر برقم 24 لسنة 2020 والخاص ببعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، بتأجيل سداد أو تقسيط اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك بالنسبة للقطاعات المتضررة من جائحة كورونا وذلك بعد عرض الأمر على مجلس الوزراء من قبل الوزير المختص.

 

 

ونصت المادة رقم ( 4) من القانون على أن :" يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية طبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية، شاملة حصة العامل وحصة المنشأة بدون حساب مبالغ إضافية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والتي يحددها مجلس الوزراء".

 

 

و يجوز لمجلس الوزراء بناءً علی عرض وزير المالية طبقا لما تُقدمه الوزارات المعنية من بیانات تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات الذى يُستحق نظیر تقديم الخدمات الإدارية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون فواند قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعیات جائحة  فیروس کورونا المستجد"كوفيد9" والتى يُحددها مجلس الوزراء. 

 

 

و يُشترط للاستفادة أو استمرار الاستفادة  بكل او بعض ما تضمنته النصوص السابقة بالنسبة لأى  شركة أو منشأة أو فرد داخل القطاعات الاقتصادية أوالإنتاجية أو الخدمية المُتضررة من تداعیات فیروس کورونا المستجد"كوفيد19 والتی يُحددها مجلس الوزراء عدم الاستغناء أو سبق الاستغناء عن بعض أو کل العمالة الموجودة او بعضها بمختلف أنواعها او عدم الانتقاص من أجور العاملين الأساسية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

 

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