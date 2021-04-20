أكثر فاعلية .. الصين تبدأ التجارب السريرية لـ لقاح كورونا بالاستنشاق

بدأت الصين في تجربة لقاح ضد فيروس كورونا كوفيد 19 يتم تعاطيه عبر الاستنشاق، وتعاقدت مع روسيا على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي في الأراضي الصينية،في وقت أعلنت النمسا، شراء اللقاح الروسي كأول دولة أوروبية تقدم على هذه الخطوة، وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه تعاقد مع شركة أمريكية للحصول على المزيد من إمدادات اللقاحات،في وقت تلقت الأرجنتين أكثر من 800 ألف جرعة لقاح عبر آلية "كوفاكس".

وبحسب قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، بدأت شركة "كانسينو بيولوجيكس" الصينية التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا "كوفيد 19" عن طريق الاستنشاق.

تفاصيل اللقاح

وقال الرئيس التنفيذي يوكسيفن يو لشبكة إن اللقاح المستنشق يمكن أن يكون أكثر فعالية من اللقاح المحقون بالنظر إلى أن فيروس كورونا يدخل جسم الإنسان عبر الممرات الهوائية.

وأضاف:"إذا فشلت طبقة الحماية هذه وانتقل فيروس كورونا أعمق داخل الجسم، فلا يزال بإمكان أجزاء أخرى من الجهاز المناعي محاربة الفيروس، لذلك أضفت المزيد من الطبقات عن طريق الغشاء المخاطي".

وأوضح يو في حديثه في منتدى بواو لآسيا في مقاطعة هاينان الصينية، أن اللقاح المستنشق يمكن نظرياً أن يوفر حماية إضافية عن طريق تنشيط الأجسام المضادة أو الخلايا التائية (مجموعة من الخلايا اللمفاوية الموجودة بالدم وهي تلعب دوراً أساسياً في المناعة الخلوية) في الممرات الهوائية.

وتقوم الشركة بتطوير لقاح فيروس كورونا بالاستنشاق بالاشتراك مع معهد بكين للتكنولوجيا الحيوية.

