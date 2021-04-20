بيان عاجل من السعودية بشأن الجلطات الناتجة عن لقاح أسترازينيكا

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، الإثنين، إنها تلقت 34 بلاغًا حول أعراض جانبية لجلطات وانخفاض الصفائح الدموية بالتزامن مع استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، و”تمت دراسة هذه البلاغات من جميع جوانبها العلمية والفنية وعرضها على اللجان العلمية المختصة“.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، ”وجود سبع حالات تجلط مُحتملة مرتبطة باللقاح، وذلك لعدم وجود أسباب أخرى لظهور التجلطات فيها، إلا أنَّه حتى الآن لم يتم تأكيد متلازمة نقص الصفائح والتخثر المناعي المرتبطة بلقاح (أسترازينيكا) في أي من هذه الحالات“.

وأكدت أنه "بناءً على عدد البلاغات المحلية الـمُستلمة، فإنَّ معدل حدوث هذه الأعراض بالتزامن مع إعطاء لقاح (أكسفورد/ أسترازينيكا) في المملكة هي نادرة جدًا".

وشددت هيئة الغذاء والدواء على أنه "لا تزال المنافع المرجوة من إعطاء اللقاح تفوق المخاطر المحتملة حسب المعلومات الطبية المعتمدة للقاح، وأنَّ جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة عالية السلامة".