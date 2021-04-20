الآثار الجانبية للإكثار من تناول الجوز العين الجمل

قبل تناوله اعرف اضرار الاكثار من تناول جوز الهند

كشف موقع هيلثي عن الأثار الجانبية للإكثار من تناول الجوز بالرغم من فوائده وهى تتمثل فيما يلي.

يسبب للحساسية

يسبب الجوز ردود فعل تحسسية مثل الطفح الجلدي وفي بعض الحالات يسبب صعوبة في التنفس واحتقان الأنف والغثيان وحكة في العين.

أسباب زيادة الوزن:

أثناء تناول الجوز ، يجب على الناس أن يضعوا في اعتبارهم أنه غذاء صحي وغني بالسعرات الحرارية ، لذا يجب تناوله بكميات معتدلة.

يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي

الألياف الموجودة في المكسرات تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي إذا تم تناولها بكميات زائدة ، والانتفاخ ، وآلام المعدة.

يقلل من امتصاص المعادن

الجوز غني بحمض الفيتيك. يمنع حمض الفيتيك امتصاص المعادن مثل الزنك والحديد.

يفاقم القرحة



الجوز غني بالألياف ، ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الألياف إلى تفاقم القرحة لدى الأفراد.