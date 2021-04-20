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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيريز: برشلونة وافق على اللعب في السوبر الأوروبي بسبب وضعهم المالي.. ولا يمكن لأي ناد مشارك الانسحاب من المسابقة

صدى البلد

أكد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة وافق على الانضمام لبطولة دوري السوبر الأوروبي، مؤكدًا استحالة مغادرة أي فريق من الأعضاء المؤسسة للبطولة بسبب التزامهم بالعقود.

 

وقال بيريز في تصريحات تليفزيونية لبرنامج “ تشيرنجيتو” الإسباني:"سأكون رئيسًا لرابطة الدوري الإسباني حتى يطردوني،لا مانع لدي من تسليم الرئاسة للابورتا رئيس برشلونة من الغد، لكنهم اختاروني رئيسًا لتلك المسابقة لأنني لدي خبرة أكثر من 20 عامًا في مجال الرياضة."

 

وأضاف:"دوري السوبر لن يفيدني على المستوى الشخصي، أنا لست مالكًا لريال مدريد، ريال مدريد ملك للأعضاء، أنا أريد فقط أن أنقذ كرة القدم.

 

وأردف قائلًا:"نحن نعمل على هذا المشروع منذ 20 عامًا، الـ12 ناديا وقعت على عقود، لا يمكن لأحد المغادرة أو الانسحاب، لم أجد صعوبة في إقناع لابورتا رئيس برشلونة بتلك البطولة، برشلونة يمر بوضع اقتصادي صعب، ولابورتا تفهم ذلك وقبل بدوري السوبر على الفور مثل جميع الأندية الكبرى في العالم، هذا سينقذ كرة القدم."

 

وتابع:" لا يمكن أن تكسب الأندية الصغيرة المال في حين أن برشلونة يخسرون، وفي إنجلترا كذلك تخسر الأندية الستة الكبار الأموال، بينما الـ 14 ناديا الأخرى لا تخسر، هذا لا يمكن."

 

واختتم قائلًا:" عندما نقول التضامن فإننا نعني ذلك حقًا. لكي تتطور كرة القدم يجب على الجميع أن يعمل بشكل جيد معًا"

 

وأعلن 12 فريقا أوروبيا، رسميًا إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي، ليكون بديلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 

الفرق المنضمة هي ميلان وأرسنال وأتلتيكو وتشيلسي وبرشلونة وإنتر ويوفنتوس وليفربول ومان سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وتوتنهام.

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