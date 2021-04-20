محمد إمام يتصدر تويتر عقب عرض الحلقة الـ 7 من مسلسل النمر

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #محمد_إمام، عبر حسابهم الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".

وجاء ذلك عقب عرض الحلقة السابعة من مسلسل "النمر" للفنان محمد إمام، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التعليقات من رواد السوشيال ميديا كالاتي:

حرفيا كدا #محمد_إمام دا اجمد ممثل مصر والوطن العربي وعامل عظمة اوي في #النمر

مسلسل مثير وحلقه شيقة #النمر #محمد_امام.

السنة دي المسلسل الوحيد اللي بتابعو هو النمر مش قادرة اوصفلكو ازاي بيكبر حماسي بعد كل الحلقة اجمد شغل دا ولا ايه.

طلع نمر ومغفل الكل، انا نفسي افهم انت مع مين بس وانت فاقد الذاكرة ولا بتشتغلهم.. أجمد مسلسل.

من اول حلقة في مسلسل #النمر و #محمد_امام متصدر التريند بجد يستاهل يتصدر في كل منصات التواصل.

وغرد الفنان محمد إمام ردًا علي متابعيه، مدشنًا: "ايه كل الكلام الحلو ده و كل الترندات دي و ايه كل قصات الشعر الجامدة دي و كل التصميمات و الرسومات الحلوين دول، بجد شكراً من كل قلبي، مبسوط جداً ان #المسلسل عجبكم بالشكل ده، ده احنا لسه معملناش حاجة، استنوا الحلقات اللي جاية علشان #اللي_جاي_رعب شكراً على كل حاجة #النمر #محمد_امام".

وشهدت أحداث الحلقة ٧ من مسلسل النمر للفنان محمد إمام والذى يخوض به المارثون الرمضانى.

ووضع "الشيمى" محمد رياض ١٠٠ ألف جنيه لمن يعثر على "النمر"، ويشك "الشيمى" محمد رياض في "شمس الحلق" نرمين الفقى انها من سرقت الألماظ.

ويطلب من "نوح" محمد إمام التدخل والبحث في شقة "شمس " ولكن "ملك" هنا الزاهد ترفض .

يشارك فى مسلسل "النمر" إلى جانب محمد إمام كل من هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونيرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.