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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب منطقة نياس بإندونيسيا

زلزال
زلزال

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الثلاثاء، وقوع زلزال بقوة 5.9 درجة بمنطقة نياس في إندونيسيا.

وفي نفس السياق، ضرب زلزال جديد بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، فجر أمس الاثنين، ميناء غناوة في محافظة بوشهر جنوب إيران.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن هذا الزلزال وقع فجر اليوم، الاثنين، عند التقاء خطي العرض 29.73 والطول 50.65 وفي عمق 10 كم من سطح الأرض.

وكان زلزالا بقوة 5.9 على مقياس ريختر ضرب أول أمس الأحد، ميناء غناوة على الخليج بمحافظة بوشهر بجنوب إيران، حيث تلاه أكثر من 40 تابعا زلزاليا.

وأكد التلفزيون الإيراني أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات وشعرت به محافظات بوشهر وخوزستان وفارس بجنوب إيران، كما شعر به سكان الكويت والعراق بعد وقوع هزات ارتدادية في مدنهما.

وقال المتحدث باسم الطوارئ الإيرانية، "إنه تم إرسال خمسة فرق إلى مكان الزلزال فضلا عن سيارات إسعاف".

كما سجلت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في الكويت، أول أمس الأحد، زلزالين قوتهما  2.8 و 2.7.

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، جاء ذلك تزامنا مع زلزال بقوة 5.9  على مقياس ريختر وقع على بعد 90 كيلومترا شمال غرب بوشهر الإيرانية و 250 كيلومترا من الكويت.

وكان سكان بعض المناطق في الكويت شعروا قبل قليل بهزة أرضية  نتيجة زلزالا بقوة 5.9  درجة على مقياس ريختر ضرب إيران.

كما شعر سكان جنوب العراق بهزة أرضية ناجمة عن زلزال إيران.

وقالت شبكة "السومرية نيوز" العراقية، إن سكان في البصرة ومناطق أخرى بجنوب البلاد، شعروا بالهزة، كما شعر بها سكان الكويت.

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