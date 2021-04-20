أبو العينين يهنئ الإمام الطيب بذكرى تأسيس الجامع الأزهر: سيظل منارة للعلم وقِبلَة للوسطيَّة والتسامح

هنأ النائب محمد أبو العينين، الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، علماء الأزهر وطلابه، بذكرى تأسيس الجامع الأزهر، مشيدا بمسيرة الأزهر، وفكره المستنير عبر التاريخ.



وقال أبو العينين: "في ذكرى تأسيس الجامع الأزهر الشريف، منارة العلم وقبلة الوسطية والتسامح والسلام، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات، لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وعلماء الأزهر الأجلاء وطلابه كافة من كل بقاع الأرض.



وأشار إلى أن الأزهر الشريف، جامعًا وجامعة، شاهدٌ أصيل على تاريخ مصر العريق منذ أكثر من 1000 عام، حمى خلالها الأزهر تراث مصر الفكري والثقافي، واحتضنت جدرانه العلم احتضانًا، وبزغت نجومه؛ لتضيء العالم سماحةً ويُسرًا على يد علمائه وطلابه في كل دول العالم.



وأضاف أبو العينين: “إننا اليوم فخورون بأزهرنا الشريف، وداعمون لمسيرته الفكرية الوسطية المستنيرة، وعازمون معه على صد كل المحاولات التي تنال من إسلامنا الحنيف، وتلوي عنق الشرائع السمحاء من أجل سياسات متطرفة ومآرب سياسية زائفة”.



واختتم أبو العينين: “حمى الله مصر، والأزهر الشريف، وبارك في شيخِهِ وعلمائه وطلابه”.