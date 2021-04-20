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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يهاجم بايدن: الصراع بين روسيا وأوكرانيا لم يشتعل في عهدي

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم ينشر قواته حول أوكرانيا في عهده.
 

وقال ترامب، في حواره مع فضائية "فوكس نيوز": "إن بوتين لم ينشر قواته حول أوكرانيا في عهدي، وما المانع من العمل من روسيا بدل دفعها باتجاه الصين".
 

وأضاف أن الصين أيضا لم تنشر سفنها حول تايوان في عهده.
 

وحول حظوظ الحزب الجمهوري، قال ترامب: "لدينا فرصة جيدة في استعادة الأغلبية في مجلس النواب في 2022، وسنساعد في المحاولة للحصول على الأغلبية في مجلس الشيوخ".
 

وتابع: "نحو ثمانية من أعضاء مجلس الشيوخ كانوا سيفقدون مقاعدهم لولا مساعدتي، ومن بينهم ميتش ماكونيل (زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس)".
 

ومن ناحية أخرى، انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تأجيل خليفته جو بايدن سحب القوات من أفغانستان حتى 11 سبتمبر 2021.

 

وفي بيان صدر، أول أمس الأحد، أوضح قطب العقارات الأمريكي أسبابه في أن تأجيل الانسحاب كان خطأ.

 

وقال ترامب: “أولا، يمكننا وينبغي علينا الخروج في وقت مبكر، تسعة عشر عاما كافية ، في الواقع ، كثيرا جدا وطويلة جدا”.

 

ووقع وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو اتفاقية السلام مع حركة طالبان الأفغانية نيابة عن إدارة ترامب في 29 فبراير 2020، لكن الرئيس الجديد جو بايدن انتهك بالفعل شروط الصفقة من خلال تأخير انسحاب القوات الأمريكية حتى 11 سبتمبر، الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية التي أدت إلى الغزو الأمريكي.
 

فيما أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن جميع الولايات المتحدة التي تفوق فيها على الرئيس الحالي جو بايدن لم تشهد أي تزوير.
 

وقال ترامب، في تصريحات نقلتها "فوكس نيوز": "إن فلوريدا، وأوهايو، وجميع الولايات التي فزنا بها، كانت تدار الانتخابات بشكل صحيح"، مدعيًا أن جميع الولايات الحمراء في انتخابات 2020 تم تزويرها.
 

وأضاف: "انظروا، الانتخابات في فلوريدا كانت تدار بشكل صحيح، تم تنظيم العمل في أوهايو بشكل صحيح، تم تشغيل ساوث كارولينا بشكل صحيح، بالمناسبة، كارولينا الشمالية، لديها حاكم ديمقراطي، لقد فزنا بذلك، كما تعلم، من الصعب جدًا الفوز دائمًا".
 

وتابع: "تم تزوير الولايات التي لم نفز بها على عكس بقية الولايات الأخرى".

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