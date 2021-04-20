مطالبات في الولايات المتحدة بتقليص المساعدات العسكرية الأمريكية لـ إسرائيل

دعا السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز أمام مؤتمر "جي ستريت"، الولايات المتحدة بتقليص المساعدات العسكرية لـ إسرائيل، حيث ألقى عضوًا مجلس الشيوخ الأمريكي بيرني ساندرز وإليزابيث وارن كلمة أمام المؤتمر الوطني جيه ستريت، أمس الإثنين.



وعقدت "جي ستريت"، وهي جماعة يهودية يسارية أمريكية، مؤتمرًا افتراضيًا ضمت فيه لجنة من المتحدثين من قادة الأحزاب الإسرائيلية وكبار الديمقراطيين الأمريكيين.



وأضافت ساندرز في خطابه:"أعتقد بقوة أنه يجب علينا أيضًا أن نكون مستعدين لممارسة ضغوط حقيقية، بما في ذلك تقييد المساعدات الأمريكية، ردًا على تحركات أي من الجانبين تقوض فرص السلام".



وتابع أن “الحقيقة هي أن الولايات المتحدة تقدم قدراً هائلاً من المساعدات العسكرية لإسرائيل، كما أنها تقدم بعض المساعدات الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين..وفيما يتعلق بالمساعدة لإسرائيل، في رأيي، فإن الشعب الأمريكي لا يريد أن يرى أن الأموال تستخدم لدعم السياسات التي تنتهك حقوق الإنسان وتعامل الشعب الفلسطيني كبشر من الدرجة الثانية".



من جهتها، دعت السناتور الأمريكية إليزابيث وارن إلى تقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل في خطابها المسجل مسبقًا في المؤتمر الافتراضي.



وقالت وارن: "إذا كنا جادين في وقف التوسع الاستيطاني ومساعدة الأطراف على إيجاد حل الدولتين، فسيكون من غير المسؤول ألا نأخذ في الحسبان جميع الأدوات المتاحة لنا..وأحدها هو منع استخدام المساعدات العسكرية في الأراضي المحتلة من خلال الاستمرار في تقديم مساعدات عسكرية غير مقيدة".



