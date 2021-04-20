الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة غدا والطقس معتدل يصاحبه نشاط للرياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على البلاد يستمر حتى غدا الأربعاء، ويكون الطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأما عن حالة الطقس غدا، ليلا، لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب البلاد.

الظواهر الجوية المؤثرة على مصر

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة على البلاد، غدا، هي فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 15، السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 16، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 23، شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 22، جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 29.