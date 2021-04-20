بعد اختراقات واتساب المتعددة.. كيف تسترجع حسابك بخطوات بسيطة ؟

شهد تطبيق الدردشة الأشهر في العالم، واتساب WhatsApp ، خلال الأيام الماضية سلسلة من الاختراقات، والتي تعددت ما بين ارسال الهاكرز لعدد من الروابط على حسابات المستخدمين، وعند فتحها يتم اختراق بياناتهم، وما بين القيام بتحميل إصدارات حديثة من تطبيقات مشابهة مثل WhatsApp pink واتساب الوردي، أو واتساب الذهبي Whatsapp Gold .

وبحسب موقع The Next Web فإن الباحثون فى مجال الأمن الإلكتروني شهدوا عدد هائل من الثغرات في الفترة القليلة الماضية، والتي هدفها اختراق حسابات واتساب وغلقها أيضا بحيث لا يستطيع المستخدمين مرة أخرى فتح حساباتهم الأصلية على واتساب.

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وكانت أبرز الاختراقات أو الثغرات التي حدثت على واتساب وعلى حسابات المستخدمين ثغرة خطيرة تسمح للهاكرز بالتجسس ومراقبة البيانات الشخصية على حساب واتساب، ومن أجل تفادى هذه المشكلة التى أصبح يتعرض لها معظم مستخدمي واتساب، يجب تنفيذ عدد من الإجراءات فورا إذا اكتشفت اختراقك على واتساب :



1- تسجيل الخروج من جميع أجهزة الكمبيوتر والهواتف المسجل عليها حسابك على واتساب في القائمة أسفل WhatsApp Web.

2- اغلق جميع تطبيقاتك لمنع الأشخاص غير المعروفين من الوصول إلى تطبيقاتك.

3- لا تقم بمشاركة رمز تنشيط WhatsApp واتساب المكون من 6 أرقام إذا جاءت لك رسالة على هاتفك بإدخال الأرقام لأنك بذلك تخاطر بالتعرض للاختراق، وإذا فعلت ذلك عليك القيام بإبلاغ واتساب من خلال [email protected] لإلغاء تنشيط حسابك .

4- في حالة التأكد من اختراقك بالفعل ، قم بإلغاء تنشيط حسابك عن طريق إرسال بريد إلكتروني على [email protected] وسيتم حذف حسابك تلقائيًا إذا لم يتم الوصول إليه لمدة 30 يومًا.

5- يمكنك إعادة تنشيط نفس رقم WhatsApp على حساب مختلف بمجرد حصولك على بطاقة SIM مكررة، وعندما تطلب إعادة التنشيط ، سيرسل لك واتساب رمزًا مكونًا من 6 أرقام يتعين عليك إدخاله، وبمجرد إدخال الرمز ، سيتم تسجيل خروج المخترق تلقائيًا من حسابك.

