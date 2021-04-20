روسيا تعلن استئناف الطيران العارض مع مصر في أقرب وقت

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستستأنف قريبًا الطيران العارض مع مطارات شرم الشيخ والغردقة في مصر.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي): "كل شيء يسير كما هو مخطط له. أعتقد أن استئناف الرحلات سيكون قريبًا وهذا الإعلان سيكون على مستوى آخر".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أعلن في وقت سابق، إمكانية استئناف الطيران العارض مع المنتجعات المصرية، التي تعتبر مكانًا مفضلًا لكثير من الروس لقضاء العطلات.