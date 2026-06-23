محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال القافلة الطبية بمستشفى باريس المركزي

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال القافلة الطبية التي تنظمها جامعة الوادي الجديد بمستشفى باريس المركزي، وذلك ضمن جهود تعزيز أوجه الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين يرافقها المهندسة ايمان صبر مساعد المحافظ للشؤون الهندسية ومتابعة المشروعات، والاستاذ على نجاح رئيس المركز، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الخدمات الصحية والوصول بها إلى مختلف المراكز والقرى.

حيث تفقدت المحافظ انتظام سير العمل بالقافلة ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية المجانية المقدمة للمترددين، والتى شملت عددًا من التخصصات الطبية بينها القلب والأوعية الدموية، وطب الأطفال، والنساء والتوليد، وجراحة العظام، والأنف والأذن والحنجرة، وجراحة التجميل والحروق، بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير خدمات طبية متخصصة بالقرب من محل إقامتهم.

كما أشادت مجدى بالدور المجتمعي والتنموي الذي تضطلع به جامعة الوادي الجديد من خلال تنظيم القوافل الطبية المتخصصة، مؤكدة أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات التنفيذية والمؤسسات التعليمية والخدمية لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية بمختلف مراكز المحافظة.