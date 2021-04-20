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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد يتغزل في أداء على لطفي وربيعه بمباراة القمة أمام الزمالك

صدى البلد

أعرب ضياء السيد نجم الاهلي ومدرب المنتخب السابق عن اعجابه الشديد بـ علي لطفي حارس مرمى الفريق بمبارة القمة الاحد الماضي مشددا انه كان رجل المباراة بكل جداره 

 

وأضاف في تصريحات لـ برنامج “ الحريف ” عبر اثير “ اون سبورت اف ام ” أن على لطفي تحمل الكثير من الضغط قبل المباراة في ظل عدم ثقه الجماهير به ولغياب محمد الشناوي الحارس الأساسي مشددا انه نجح في اخراج هدف محقق للزمالك 

 

وتابع محمد شريف وايمن اشرف ورامي ربيعه قدموا اداء جيد للغاية وكانوا نجوم المباراة مشددا ان ربيعه اقترب من الرحيل عن الفريق ولكن في ظل إصراره على تقديم اداء جيد عاد للتشكيل الأساسي ولفت الانظار 

 

وأضاف ان الاهلي في حال فاز بجميع مؤجلاته سيكون ضمن لقب الدوري بنسبة كبيرة مشددا ان فوز الاهلي وارتفاع رصيده يشكل ضغط شديد على الفرق المنافسه

الزمالك الأهلى رامي ربيعه ضياء السيد محمد الشناوي

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