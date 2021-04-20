أمراض وأسباب وراء حدوث تجلط الدم.. تعرف عليها

تجلط الدم

يعتبر تجلط الدم، هي عبارة عن كتل من الدم هلامية القوام، وهي مفيدة عندما تكون استجابة لإصابة أو لجرح، لأن تجلط الدم يعمل على انسداد الأوعية الدموية المصابة مما يؤدي إِلى توقف نزيف الدم.



أسباب تجلط الدم



ويحدث تجلط الدم داخل الأوردة بدون سبب نافع ولا تذوب مثل هذه الجلطات الدموية بصورة طبيعية. وقد تتطلب مثل هذه الجلطات تلقي العناية الطبية لاسيما إِذا كانت في الساقين أو في أماكن خطيرة أُخرى في الجسم كـ الرئتين والدماغ، ويمكن أن تنجم جلطات الدم هذه عن مجموعة من الحالات.





ويكون تجلط الدم عندما يتجلط بعض مكونات الدم معا، مكونة من كتلة شبه صلبة، وتحدث هذه الظاهرة نتيجة حدوث إصابة، أو يمكن أن تحدث في بعض الأحيان داخل الأوعية الدموية دون وجود إصابة واضحة، وفقا لما نشر في موقع" مايو كلينك" الطبي.





وحالما يحدث تجلط الدم يمكنها أن تنتقل إلى أقسام الجسم الأخرى فتسبب الأذى، تتضمن العوامل والحالات التي يمكن أن تسبب تجلط الدم المثيرة للمشاكل إلى جانب الحالات الخطيرة التي ترتبط بـ تجلط الدم :