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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تجلط الدم

أمراض وأسباب وراء حدوث تجلط الدم.. تعرف عليها

أسباب تجلط الدم
أسباب تجلط الدم

يعتبر تجلط الدم، هي عبارة عن كتل من الدم هلامية القوام، وهي مفيدة عندما تكون استجابة لإصابة أو لجرح، لأن تجلط الدم يعمل على انسداد الأوعية الدموية المصابة مما يؤدي إِلى توقف نزيف الدم.


أسباب تجلط الدم


ويحدث تجلط الدم داخل الأوردة بدون سبب نافع ولا تذوب مثل هذه الجلطات الدموية بصورة طبيعية. وقد تتطلب مثل هذه الجلطات تلقي العناية الطبية لاسيما إِذا كانت في الساقين أو في أماكن خطيرة أُخرى في الجسم كـ الرئتين والدماغ، ويمكن أن تنجم جلطات الدم هذه عن مجموعة من الحالات.

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ويكون تجلط الدم عندما يتجلط بعض مكونات الدم معا، مكونة من كتلة شبه صلبة، وتحدث هذه الظاهرة نتيجة حدوث إصابة، أو يمكن أن تحدث في بعض الأحيان داخل الأوعية الدموية دون وجود إصابة واضحة، وفقا لما نشر في موقع" مايو كلينك" الطبي.



وحالما يحدث تجلط الدم يمكنها أن تنتقل إلى أقسام الجسم الأخرى فتسبب الأذى، تتضمن العوامل والحالات التي يمكن أن تسبب تجلط الدم المثيرة للمشاكل إلى جانب الحالات الخطيرة التي ترتبط بـ تجلط الدم :

  1. تصلب الشرايين
  2. الأدوية مثل حبوب منع الحمل الفموية و عقاقير العلاج الهرموني
  3. مرض فيروس كورونا المستجد 2019 (كوفيد-19)
  4. تخثر وريدي عميق (DVT) خثرة الدم في الأوردة الدفينة
  5. تاريخ العائلة فيما يتعلق بحدوث جلطات الدم
  6. اضطراب نظم القلب (مشاكل عدم انتظام ضربات القلب)
  7. النوبة القلبية
  8. فشل القلب
  9. السمنة
  10. مرض الشريان المحيطي (PAD)
  11. الحَمل
  12. الجلوس المُطَوَّل أو الراحة في الفراش
  13. الانصمام الرئوي (تجلط الدم في أحد شرايين الرئة)
  14. التدخين
  15. السكتة الدماغية
  16. الجراحة
تجلط الدم انسداد الأوعية الدموية الجلطات الدموية أسباب تجلط الدم تصلب الشرايين فيروس كورونا السمنة الح مل التدخين السكتة الدماغية

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