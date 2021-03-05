جمال شعبان يكشف عن أسباب وأعراض جلطة الرئة وكيفية الوقاية

تحدث جلطة الرئة عند انسداد أحد الأوعية الدموية في رئتيك، في معظم الأحيان يحدث هذا الانسداد بسبب تجلط الدم ويحدث فجأة، يمكن أن يكون خطيرًا للغاية لأنه يمكن أن يمنع الدم من الذهاب إلى رئتيك، يمكن أن يكون العلاج الطبي السريع منقذًا للحياة. قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن





وأضاف جمال شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، أن قد يكون من الصعب أحيانًا التعرف على أعراض جلطة الرئة لأنها يمكن أن تختلف باختلاف الأشخاص. كما تظهر أعراض تجلط الدم في الرئتين في العديد من حالات الرئة الأخرى.





تتمثل الأعراض الرئيسية في ألم الصدر ، والشعور بضيق في التنفس ، والسعال والشعور بالإغماء أو حتى الإغماء.





نصح عميد معهد القلب السابق بضرورة مراجعة طبيبك العام إذا كنت تعاني أنت أو أي شخص تهتم به مجموعة من هذه الأعراض:

1. ألم في الصدر

2. ضيق في التنفس

3. السعال ، بما في ذلك سعال الدم

4. الشعور بالدوار أو الإغماء





أشار شعبان، إلي أن يمكن تتفتت جلطة دموية في ساقك وتنتقل إلى رئتيك ، لذلك يمكن أن تكون علامة تحذير أخرى (وجع في سمانة الساق)

ساق مؤلمة أو حمراء أو منتفخة.





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يعاني بعض الأشخاص المصابين بجلطة الرئة من ضيق في التنفس أكثر من غيرهم. احترس من هذه الأعراض:

1. إذا عانيت فجأة من صعوبة شديدة في التنفس

2. قلبك ينبض بسرعة كبيرة وتشعر بالدوار

3. تشعر فجأة بألم في الصدر

4. شخص أغمي عليه





كما كشف جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إلي بعض أسباب جلطة الرئة، عادة ما تحدث جلطة الرئة بسبب جلطة دموية تنتقل من أحد الأوردة العميقة في ساقيك، هذا النوع من الجلطة يسمى تجلط الأوردة العميقة (DVT).





في كثير من الحالات ، تحدث الجلطة بعد الحمل أو الجراحة الحديثة. أو كسر في الساق موضوع في الجبس لمدة طويلة ولكن في حوالي 40٪ من الحالات ، قد لا يتمكن اختصاصي الرعاية الصحية الخاص بك من العثور على سبب الانسداد الرئوي. يمكن أن يحدث بدون سبب واضح.

يمكن أن يسمى هذا "غير مبرر".





الاسباب التي تزيد من خطر الاصابة بالانسداد الرئوي

عندما تكون غير نشط لفترة طويلة ، تزداد فرصتك في الإصابة بجلطة الرئة مثل السفر بالطائرة لمسافات شاسعة في الدرجة الاقتصادية

هذا لأنه عندما تكون غير نشط ، يميل الدم إلى التجمع في الأجزاء السفلية من جسمك ، خاصة في أسفل ساقيك. هذه ليست مشكلة عادة لأنه عندما تبدأ في التحرك ، يزداد تدفق الدم ويبدأ الدم في التحرك بشكل متساوٍ حول جسمك. ولكن إذا كنت غير قادر على الحركة لفترة طويلة ، فإن تدفق الدم حول جسمك يمكن أن يبطئ كثيرًا.





ما يقرب من نصف المصابين بجلطة الرئة يصابون به أثناء وجودهم في المستشفى، السبب الأقل شيوعًا قد يكون بسبب حالة تؤدي إلى تجلط الدم بسهولة أكبر من المعتاد ، مثل السرطان أو علاجات السرطان مثل العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي.





تشمل العوامل الأخرى التي تزيد من خطر الإصابة بالانسداد الرئوي ما يلي:

1. زيادة الوزن

2. الحمل - تزداد المخاطر الخاصة بك لمدة تصل إلى 6 أسابيع بعد الولادة

3. التدخين

4. أخذ بعض أشكال موانع الحمل القائمة على الهرمونات أو العلاج بالهرمونات البديلة(HRT). تكون فرصك في الإصابة بجلطة دموية صغيرة جدًا إذا كنت تتناول حبوب منع الحمل أو العلاج التعويضي بالهرمونات.

٥- الإصابة بڤيروس كورونا





كيف يتم تشخيص جلطة الرئة؟

قد يكون من الصعب على الأطباء تحديد ما إذا كنت مصابًا بجلطة الرئة لأن الأعراض مشابهة للعديد من الحالات الأخرى. من المهم تشخيصه لأن علاج الانسداد الرئوي ليس دائمًا سهلًا ويمكن أن تسبب العلاجات آثارًا جانبية.

إذا اشتبه طبيبك في حدوث جلطة الرئة ، فستخضع لعدد من الاختبارات ،

مثل تصوير الصدر بالأشعة السينية

أو الفحص بالموجات فوق الصوتية

لمعرفة ما إذا كان لديك جلطة دموية في ساقك ، واختبارات للتحقق من مدى كفاءة عمل رئتيك .

بناءً على تقييم طبيبك ، قد تخضع أيضًا لاختبارات متخصصة مثل:

1. فحص الدم للبحث عن بروتين يسمى D-dimer. تشير المستويات العالية من D-dimer في دمك إلى أن قطع تجلط الدم تكون فضفاضة في مجرى الدم.

2. تصوير الأوعية الرئوية بالتصوير المقطعي المحوسب (CTPA) لرؤية الأوعية الدموية في الرئتين. يتم الحقن بصبغة تساعد في إظهار الأوعية الدموية ، ويستخدم الماسح الأشعة السينية لبناء صورة مفصلة لتدفق الدم في الرئتين .

3. فحص التهوية والتروية ، ويسمى أيضًا فحص V / Q أو مسح الرئة بالنظائر ، لفحص تدفق الهواء والدم في رئتيك. إذا أظهر الفحص أن أجزاء من رئتيك بها هواء ولكن لا يوجد إمداد بالدم ، فقد يكون هذا نتيجة انسداد رئوي. سيُطلب منك استنشاق غاز مشع قليلًا وإعطائك حقنة من مادة مشعة قليلًا. النشاط الإشعاعي في هذا الاختبار غير ضار للبالغين. لكن يجب على النساء الحوامل ، أو اللواتي قد يكن ، أن يخبرن أخصائي الأشعة.

4. فحص أوردة الساق بالموجات فوق الصوتية للتأكد من وجود جلطة في الساق. هذا ليس ضروريًا إذا تم تشخيص إصابتك بالجلطات بإحدى الطرق الأخرى.





ما الذي يمكنني فعله لتجنب الإصابة بجلطة الرئة

هناك عدد من الطرق التي يمكن أن تساعد في منع جلطة الرئة.

تناول الأدوية المضادة للتجلط على النحو الموصوف من قبل طبيبك.

ارتدِ الجوارب الضاغطة إذا أوصى طبيبك بذلك. تتناسب هذه بإحكام حول أسفل ساقيك وتشجع الدم على التدفق بسرعة أكبر حول جسمك.

• ابق نشطا

1. بعد الجراحة ، تحرك أو مارس تمارين الساق بأسرع ما يمكن.

2. في الرحلات الطويلة، مارس تمارين إطالة الساق: اثني رجليك وقدميك وأصابع قدميك وافردهما كل 30 دقيقة عندما تكون جالسًا. قف وتجول عندما تستطيع. قم ببعض التنفس العميق. كما أنه يساعد إذا كنت تشرب الماء بانتظام. ارتدِ جوارب الطيران.

3. إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بجلطات دموية ، فاستشر طبيبك قبل السفر لمسافات طويلة.





يمكننا جميعًا تقليل خطر الإصابة بجلطة الرئة عن طريق تغيير عاداتنا. فمثلا:

1. عدم التدخين

2. ممارسة الرياضة بانتظام - 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع

3. عدم الجلوس ساكنًا لفترة طويلة - مثل عندما نشاهد التليفزيون أو نستخدم الكمبيوتر. خذ استراحة نشطة كل 30 دقيقة أو نحو ذلك.

4. اتباع نظام غذائي صحي متوازن ، مع الكثير من الفاكهة والخضروات

5. الحفاظ على وزن صحي





أهم توصية

يعد التوقف عن التدخين مهمًا بشكل خاص في الوقاية من التجلط الرئوي المحتمل.



