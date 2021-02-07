بعض الحالات ..عوض تاج الدين يكشف آثار كورونا السلبية على الرئة

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية الأثار الجانيبة التى يتركها كورونا لدى المصابين.



وقال تاج الدين فى مداخلة هاتفية مع قناة " الحدث اليوم" أنه فى أغلب الحالات لا يترك فيروس فيروس كورونا إلى آثار سلبية بعد الشفاء منه.



وقال تاج الدين، أن بعض حالات الاصابه بكورونا عندما تكون متوسطة أو شديدة يترك أثار سلبية على الرئة.



وأضاف مستشار الرئيس لشئون الصحة أن بعض الحالات التى يحدث بها إلتهابات رئوية، تسبب كورونا ما يسمى بخشونة الرئة، ولكنه تزول مع العلاج إيضا.