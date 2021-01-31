دراسة تكشف عن 5 علامات غير متوقعة تشير للإصابة بـ سرطان الرئة

يعد سرطان الرئة أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، كما أنه أيضًا أحد أخطر أنواع السرطان، خصوصا وأن كثير من الناس لا يدركون أنهم مصابون بسرطان الرئة حتى يصلوا إلى مرحلة متقدمة.





ووفقا لموقع "express"، فإن معظم الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان أكبر من 40 عامًا، ونصفهم تقريبًا فوق 75 عامًا.

التدخين هو السبب الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة، أكثر من 70 % من جميع الحالات مرتبطة بالتدخين.

ولكن قد يكون من الصعب جدًا معرفة ما إذا كنت مصابًا بـ سرطان الرئة ، حيث تكون الأعراض خفية جدًا في البداية.





حذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية من عدم وجود علامات على الإطلاق على الإطلاق لسرطان الرئة في البداية.

ومع تقدم الورم وانتشاره إلى أجزاء أخرى من الجسم ، قد تبدأ في ملاحظة بعض العلامات التحذيرية، و تشمل بعض الأعراض الأكثر شيوعًا السعال المستمر والشعور بضيق في التنفس ونقص الطاقة.

ومع ذلك ، هناك بعض العلامات "المفاجئة" التي قد تتجاهلها ، وفقًا لموقع الويب الطبي WebMD.









1- مشاكل في المعدة كشف التقرير أن ما بين 10 و 20 % من جميع مرضى سرطان الرئة يصابون بأعراض في الجهاز الهضمي، إنه ناتج عن فرط كالسيوم الدم - حيث يحتفظ الجسم بالكثير من الكالسيوم.

كما يصاب معظم الناس بألم في المعدة وغثيان وإمساك، و قد لا تشعر أيضًا برغبة في الأكل أو الشرب، وقد تكون لديك تقلصات غير مبررة.





2- ألم في الظهر يمكن أن تنتشر أنواع معينة من سرطان الرئة - المعروفة باسم ورم البانكوست - إلى أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك الظهر، و قد تصاب بألم أو آلام غير مبررة في ظهرك أو كتفك أو ذراعك العلوي.

3- مشاكل التوازن يجد بعض مرضى سرطان الرئة أن جهاز المناعة لديهم يهاجم الجهاز العصبي، مما يؤثر على كيفية عمل العضلات، وق د تشعر بدوار غير عادي، أو تكافح للحفاظ على توازنك.



