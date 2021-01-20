ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة: التدخين يؤدي للإصابة بـ 5 أمراض قاتلة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:34 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
قالت وزارة الصحة والسكان إن التدخين يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى مثل السل والإنفلونزا ونزلات البرد والالتهاب الرئوى ومتلازمة ضيق التنفس الحاد، وطالبت وزارة الصحة المدخنين بالإقلاع فورا عن التدخين .
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الدراسات أشارت إلى وجود صلة بين شدة التدخين وسرطان الثدى عند النساء، لافتة أن عدم التدخين يقلل بدرجة كبيرة من خطر الإصابة بمعظم أنواع السرطان المرتبط بالتدخين.
 
وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالمحافظة على الصحة مع الإقلاع عن التدخين، حيث كانت قد حذرت وزارة الصحة والسكان، من مخاطر تعرض غير المدخنين لنواتج احتراق تبغ المدخنين، التى تحولهم لمدمنين سلبيين.  
 
وأوضحت الوزارة، أن الدخان الصادر من المدخنين، يعرض كلا من المدخن وغير المدخن لأضراره، حيث يسبب سرطان الرئة لغير المدخنين، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.
 
وأضافت الوزارة، أن التدخين السلبى يتسبب فى وقوع 100 ألف وفاة مبكرة سنويا من غير المدخنين، من الرجال والنساء والأطفال، موضحة أن دخان التبغ يحتوى على آلاف من المواد الكيميائية المعروفة، منها 40 مادة تسبب السرطان.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

الحجر الزراعى يكشف أسباب انخفاض أسعار البطاطس.. فيديو

احذفه فورا.. فيسبوك ماسنجر أشد خطورة من واتس آب

وزير التعليم يوزع 500 فلاشة على النواب.. تفاصيل

شاهد.. مشاجرة عنيفة بأحد شوارع السعودية تثير ضجة على مواقع التواصل

الحكومة تعد دليلا لـ عودة البناء.. 10 شروط للحصول على التراخيص الجديدة

مونديال اليد.. مصر تهزم الاتحاد الروسي 28-23

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي ماتريكس.. قصة واحدة من أنجح السيارات في السوق المصري

لمرضى السكري.. 3 طرق للحفاظ على صحة القدم

علامات الحمل وأعراضه غير التقليدية.. تعرف عليها